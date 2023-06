"The Crew Motorfest" พร้อมวางจำหน่ายทั่วโลก 14 ก.ย.นี้

ตัวเกมจะออกจากแผ่นดินใหญ่ของสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรก โดยเดอะ ครูว์ มอเตอร์เฟสต์จะไปดำเนินเรื่องราวในหนึ่งในสถานที่ที่มีชีวิตชีวาและสวยงามชวนตะลึงมากที่สุดแห่งหนึ่งบนโลก นั่นคือเกาะโออาฮู (O’ahu) ในหมู่เกาะฮาวาย พื้นที่ในการเล่นครั้งนี้จะให้ผู้เล่นได้ขับตระเวนไปทั่วท้องถนนของเมืองโฮโนลูลู ได้ขับลงเนินที่ปกคลุมไปด้วยเถ้าภูเขาไฟ ลุยไปในป่าดงดิบอันเขียวชอุ่ม ร่อนไปบนถนนของภูเขาอันคดเคี้ยว หรือจะนั่งชิล ๆ อาบแดดบนชายหาดอันงดงามก็ได้ ผู้เล่นจะซิ่งคนเดียวหรือซิ่งกับเพื่อน สำรวจทั้งเกาะหลังพวงมาลัยของรถในตำนานนับร้อยผ่านเทศกาลที่ไม่เหมือนใครหัวใจของประสบการณ์แห่งมอเตอร์เฟสต์ ก็คือผู้เล่นจะได้พบกับเพลย์ลิสต์ (Playlist) ซึ่งเป็นแคมเปญในธีมต่าง ๆ ที่คัดสรรมาแล้วและจะนำเสนอประสบการณ์แห่งวัฒนธรรมรถซิ่งที่มีเอกลักษณ์และตื่นเต้น แต่ละเพลย์ลิสต์จะได้รับการออกแบบมาอย่างประณีต เพื่อให้ผู้เล่นได้ดื่มด่ำไปกับโลกของวัฒนธรรมรถซิ่งที่แตกต่างกันไป ผ่านซีรีส์การแข่งที่จัดเตรียมไว้ให้ รวมถึงอีเวนต์ในธีมต่าง ๆ และความท้าทายมากมาย จะมาพิชิตโลกแห่งมัสเซิลคาร์ (Muscle Car) สไตล์อเมริกัน หรือฝากฝีมือเอาไว้กับการแข่งในยามราตรีสไตล์ญี่ปุ่น หรือพิสูจน์ให้ใครต่อใครเห็นว่าคุณสามารถชนะการแข่งได้โดยไม่ต้องใช้ GPS และระบบช่วยขับขี่หลังพวงมาลัยของรถคลาสสิกระดับตำนานในอดีต ในวันวางจำหน่ายจะมีเพลย์ลิสต์ให้เลือกมากกว่า 12 เพลย์ลิสต์ ด้วยธีมอันหลากหลายตั้งแต่พิชิตวงการของรถซูเปอร์คาร์ระบบไฟฟ้าที่ล้ำยุค ซึ่งเป็นพาหนะหมวดใหม่เอี่ยม ไปจนถึงเฟ้นหารถจากแบรนด์รถและผู้สร้างชั้นนำด้วยรถกว่า 610 คันในวันวางจำหน่าย ผู้เล่นจะได้เลือกเฟ้นและปรับแต่งรถของตนจากหนึ่งในไลน์อัปที่หลากหลายมากที่สุดเท่าที่เคยมีมา ไม่ว่าจะจากอดีตและอนาคต ท่ามกลางรถเหล่านี้ก็ยังมีลัมโบร์กินี เรฟวิวเอลโต (Lamborghini Revuelto), ซึ่งเป็นรถซูเปอร์สปอร์ตลูกผสม V12 คันแรกจากแบรนด์อิตาลี และยังได้รับการเปิดเผยในวันนี้ว่าจะเป็นรถขึ้นปกของเดอะ ครูว์ มอเตอร์เฟสต์ ผู้เล่นจะได้สนุกไปกับความระทึกของการขับขี่รถซูเปอร์สปอร์ตลูกผสมคันนี้ด้วยความเร็วเต็มสูบภายใต้ท้องฟ้าของฮาวายผู้เล่นเดอะ ครูว์ 2 ยังสามารถโอนคอลเล็กชันรถของตนมาได้ฟรี ๆ ผ่านฟีเจอร์ใหม่คือคอลเล็กชัน อิมพอร์ต (Collection Import) โดยจะมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมภายในเดือนนี้ ภายในงานซัมเมอร์ โชว์เคส (Summer Showcase) แบบดิจิทัลในระหว่างการพัฒนาเดอะ ครูว์ มอเตอร์เฟสต์นั้น ทีมงาน Ubisoft Ivory Tower ได้รับฟีดแบ็กอันทรงคุณค่ามากมายจากสมาชิกคอมมูนิตีหลายพันผ่านโครงการ Insider Program โดยมีเป้าหมายคือการสร้างประสบการณ์ที่ตื่นเต้นที่สุดและดึงดูดที่สุดให้แก่ผู้เล่น ขณะนี้ Insider Program เสร็จสิ้นลงแล้ว ผู้เล่นจะได้สัมผัสกับความเร็วในช่วงโคลสเบต้าซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 ถึง 23 กรกฎาคมนี้ บน PC, PS5 และ Xbox Series X ผู้เล่นทุกคนจะได้มาแบ่งปันประสบการณ์ของตนในแบบออนไลน์ ในช่วงที่สามารถสตรีมได้เต็มรูปแบบและยังลงทะเบียนได้แล้วตอนนี้: https://thecrewgame.com/closed-beta ส่วนหนึ่งของการประกาศในวันนี้ก็คือผู้เล่นจะได้พบกับเพลงออริจินัลใหม่จากโปรดิวเซอร์ชาวเยอรมันทูจาโม (Tujamo) กับเพลง "Turn it up!" ที่สร้างขึ้นมาสำหรับฉากซีเนมาติกของเดอะ ครูว์ มอเตอร์เฟสต์ โดยเฉพาะ เพลงนี้ผลิตภายใต้ความร่วมมือกับ Spinnin’ Records และสามารถรับฟังได้แล้ววันนี้ บนทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิงดนตรี The Crew Motorfest จะวางจำหน่ายพร้อมกันทั่วโลกในวันที่ 14 กันยายนนี้ พร้อมเปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้าแล้วบน PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One และ Windows PC ผ่าน Epic Games Store และ Ubisoft Store ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ thecrewgame.com