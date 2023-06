เกมมือถือ "The Division Resurgence" เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ววันนี้!

The Division Resurgence เป็นเกมเล่นฟรีบนมือถือแนวชูตเตอร์ RPG บุคคลที่สาม เกมใหม่ของแฟรนไชส์ Tom Clancy’s The Division เล่าเรื่องราวบทต่อไปของซีรีส์จากเกมภาคหลัก ซึ่งมาพร้อมกับ เส้นเรื่องใหม่, ทักษะความเชี่ยวชาญพิเศษมากมาย และฝ่ายศัตรูสุดท้าทาย ด้วยพลังกราฟิกอันน่าทึ่งที่จะมอบประสบการณ์การเล่นระดับ AAA อันดื่มด่ำให้ผู้เล่นบนมือถือตัวเกมจะมีการเปิดทดสอบระบบเบต้าระดับภูมิภาคประเทศต่าง ๆ ได้แก่ ออสเตรเลีย, ชิลี, เดนมาร์ก, ฟินแลนด์, เนเธอร์แลนด์, นอร์เวย์, ฟิลิปปินส์, สเปน และสวีเดน โดยเปิดให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน ถึง 24 กรกฎาคม และเริ่มทดสอบตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม สิ้นสุดในวันที่ 19 กันยายนสำหรับผู้เล่นในประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย กัมพูชา และอินโดนีเซีย จะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมทดสอบเบต้าผ่านทางพาร์ทเนอร์ Level Infinite บนระบบ Android ส่วนการลงทะเบียนล่วงหน้าบนระบบ iOS จะเปิดให้บริการในเร็ว ๆ นี้ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tom Clancy’s The Division Resurgence ได้ทางเว็บไซต์ https://tdrsea.com/