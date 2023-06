"Star Wars Outlaws" เผยเกมเพลย์ 10 นาที โชว์ซีนบู๊ ลอบเร้น และฉากไล่ล่า

*ร่วมพัฒนาโดย Ubisoft Annecy, Bucharest, Chengdu, Milan, Montpellier, Shanghai, Toronto และ Paris

สตาร์ วอร์ส เอาต์ลอว์ (Star Wars Outlaws) นำการพัฒนาโดย Massive Entertainment* ผู้เล่นจะได้สัมผัสกับจักรวาลของ สตาร์ วอร์ส ในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนผ่านเรื่องราวแบบออริจินัลที่เหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างภาค Star Wars: The Empire Strikes Back™ และ Star Wars: Return of the Jedi™ ในยามที่จักรวรรดิกาแล็กติก (Galactic Empire) คอยไล่ล่าและต้องการบดขยี้พันธมิตรฝ่ายกบฏ (Rebel Alliance) นั้น เหล่าอาชญากรใต้ดินก็เฟื่องฟู แฟน ๆ จะได้เล่นเป็นวายร้ายจอมเจ้าเล่ห์เคย์ เวสส์ (Kay Vess) ที่แสดงโดยฮัมเบอร์ลี กอนซาเลส (Humberly González) รวมถึงมิตรสหายคู่ใจนิกซ์ (Nix) ที่รับบทโดยดี แบรดลีย์ เบเคอร์ (Dee Bradley Baker) จาก Star Wars: The Bad Batch™ ซึ่งพวกเขาพยายามลงมือปล้นครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งที่เอาเตอร์ ริม (Outer Rim) ได้เคยเจอมา และด้วยความที่ต้องการเริ่มชีวิตใหม่ ผู้เล่นจะได้ร่วมทางไปกับเคย์และนิกซ์เพื่อต่อสู้ ขโมย และหลบหลีกไปทั่วทุกองค์กรอาชญากรรมของกาแล็กซี่และก้าวไปเป็นอาชญากรที่กาแล็กซี่ต้องการตัวที่สุดวายร้ายจอมเจ้าเล่ห์เคย์ เวสส์ (Kay Vess) และสหายคู่ใจนิกซ์ (Nix) จะออกเดินทางไปทั่วกาแล็กซี่สู่สถานที่อันโดดเด่น ทั้งสถานที่ซึ่งคุ้นเคยและสถานที่ใหม่ ตั้งแต่ป่าดิบชื้นของอาคิวา (Akiva) ไปจนถึงทุ่งหญ้าสะวันนาที่สายลมพัดโบกของโทชารา (Toshara) เคย์จะได้ออกสำรวจเมืองอันเนืองแน่นไปด้วยผู้คนและซิ่งไปทั่วภูมิทัศน์ด้านนอกที่แผ่ขยายไปทุกทิศทางบนสปีดเดอร์ และยังบังคับยานเทรลเบลซเซอร์ (Trailblazer) ผ่านห้วงอวกาศอันกว้างใหญ่ และเมื่อสถานการณ์ไม่สู้ดีเทรลเบลซเซอร์ ก็จะช่วยในการไล่ล่า หลบหนี และโจมตีเพื่อชิงความได้เปรียบในการยิงปะทะสุดระทึกกับจักรวรรดิและศัตรูหน้าอื่นเคย์และนิกซ์จะสามารถเปลี่ยนสถานการณ์ให้ได้เปรียบ โดยการลอบเร้นและใช้อุปกรณ์เพื่อช่วงชิงสิ่งมีค่าแบบไม่มีผู้ใดพบเจอตัว หลอกล่อศัตรูด้วยลูกเล่นที่ถูกจังหวะ หรือยิงปะทะกันด้วยบลาสเตอร์ในสถานการณ์อันซับซ้อนต่าง ๆ ตลอดการเดินทาง เคย์และนิกซ์จะได้ร่วมมือกับเหล่าพวกนอกกฎหมายรายอื่น ๆ ไปตลอดทาง รวมถึงดรอยด์เจนศึกอย่าง เอ็นดี-5 (ND-5) ที่รับบทโดยเจย์ รินคอน (Jay Rincon) และในระหว่างที่ช่วงชิงสิ่งของมีค่า แทรกซึมเข้าสู่สถานที่ลับ และตลบหลังศัตรูนั้น พวกเขาจะต้องพิจารณาสิ่งที่เลือกให้ดีเพราะทุกย่างก้าวจะส่งผลต่อชื่อเสียงของเคย์ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา สำหรับผู้เล่นที่พร้อมยอมเสี่ยง กาแล็กซี่นี้เต็มไปด้วยโอกาสมากมายให้คุณStar Wars Outlaws จะวางจำหน่ายบน Xbox Series X|S, PlayStation 5 และ Windows PC ผ่าน Ubisoft Connect ในปี 2024 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ starwarsoutlaws.com