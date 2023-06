ผู้สร้างซีรีส์ Persona อวด 3 เกมใหม่ลง Xbox

อันดับแรกคือ Persona 3 Reload เป็นแนว RPG ของเก่าจากยุคคอนโซล PS2 ปี 2006 นำกลับมาสร้างใหม่ เล่าเรื่องราวของกลุ่มตัวเอกเด็กนักเรียนที่ใช้ชีวิตปกติในเวลากลางวันสลับกับการต่อสู้ศัตรูสิ่งลี้ลับในเวลากลางคืน ถือเป็นภาคที่วางรากฐานใหม่ให้กับซีรีส์ก่อนจะประสบความสำเร็จใหญ่ในภายหลังการรีเมกจะอิงเนื้อหาเวอร์ชันแรกสุดเพิ่มฉากเหตุการณ์อีเวนท์ อนิเมชันและเพลงประกอบใหม่ๆ เตรียมเผยรายละเอียดอีกทีในภายหลัง แต่ก็ยืนยันแล้วว่าจะไม่รวมคอนเทนท์ของภาคเสริม FES และภาค Portable ที่มีตัวเอกหญิงตัวเกมมีกำหนดจะวางจำหน่ายในช่วงต้นปี 2024 ลงคอนโซล Xbox Series X|S, Xbox One และ PC วินโดวส์ เป็นส่วนหนึ่งของบริการ Game Pass ให้สมาชิกเล่นได้เลยตั้งแต่วันแรกลำดับต่อมาคือ Persona 5 Tactica เป็นภาคพิเศษเล่าเรื่องของกลุ่มตัวเอกจากภาค 5 ออกผจญภัยครั้งใหม่หลุดไปต่างโลก พบกับหญิงสาวลึกลับผู้นำกองกำลังปฎิวัติและได้ร่วมมือกันต่อสู้พร้อมหาทางกลับสู่โลกเดิมกราฟิกของเกมจะนำเสนอในสไตล์การ์ตูนย่อส่วน เล่นแบบวางแผนผสม RPG อยู่ในฉากแผนที่ตารางสี่เหลี่ยม ควบคุมตัวละครต่อสู้ใช้สกิลพิเศษต่างๆ มีระบบการโจมตีต่อเนื่อง One More และเข้าปิดฉากร่วมกันเป็นกลุ่มได้เหมือนในภาคหลักตัวเกมจะวางจำหน่ายทั่วโลกวันที่ 17 พฤษจิกายน 2023 ลงคอนโซล Xbox Series X|S, Xbox One และ PC วินโดวส์ เป็นส่วนหนึ่งของบริการ Game Pass เช่นกันสำหรับอันสุดท้ายจะเป็นเกม IP ใหม่ชื่อว่า Metaphor: ReFantazio เดิมทีเคยใช้ชื่อโครงการว่า PROJECT: Re FANTASY ประกาศออกมาตั้งแต่ปี 2016 จนล่าสุดก็ได้เผยโฉมเต็มรูปแบบครั้งแรกเป็นแนว RPGในเบื้องต้น ตัวเกมก็ยังไม่เผยรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อเรื่องและระบบการเล่น โชว์หนังตัวอย่างแสดงให้เห็นโลกแฟนตาซีกว้างใหญ่ มีระบบปฏิทินนับวันที่ รับเควสต์ สร้างความสัมพันธ์กับตัวละคร การต่อสู้แบบใส่คำสั่งสลับเทิร์นเลือกสกิลพร้อมสายอาชีพต่างๆผู้รับหน้าที่พัฒนาคือ Studio Zero นำโดยผู้กำกับ "คาสึระ ฮาชิโนะ" ออกแบบตัวละครโดย "ชิเงะโนริ โซเอจิมะ" และแต่งเพลงโดย "โชจิ เมงุโระ" ยกทีมกันมาจากซีรีส์ Persona ไตรภาค 345 ครบชุด ยืนยันว่าลง Xbox Series X|S และ PC วินโดวส์กำหนดออกปี 2024