Ubisoft เปิดตัวเกมโอเพนเวิลด์ "Star Wars Outlaws" วางจำหน่ายปี 2024

โฉมแรกของเกมเพลย์สำหรับสตาร์ วอร์ส เอาต์ลอว์ (Star Wars Outlaws) จะนำเสนอในงาน Ubisoft Forward วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายนนี้ โดยรายการจะเริ่มต้นในเวลา 00:00 น. (UTC+7) หรือเที่ยงคืนเข้าวันที่ 13 มิถุนายน โดยสามารถรับชมได้บน YouTube ( https://youtu.be/L8MDK-lw1ow ) หรือ Twitch ( twitch.tv/ubisoft สตาร์ วอร์ส เอาต์ลอว์ นำการพัฒนาโดย Massive Entertainment ผู้เล่นจะได้สัมผัสกับจักรวาลของ สตาร์ วอร์ส ในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนผ่านเรื่องราวแบบออริจินัลที่เหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างภาค Star Wars: The Empire Strikes Back™ และ Star Wars: Return of the Jedi™ ในยามที่จักรวรรดิกาแล็กติก (Galactic Empire) คอยไล่ล่าและต้องการบดขยี้พันธมิตรฝ่ายกบฏ (Rebel Alliance) นั้น เหล่าอาชญากรใต้ดินก็เฟื่องฟู แฟน ๆ จะได้เล่นเป็นวายร้ายจอมเจ้าเล่ห์เคย์ เวสส์ (Kay Vess) ที่แสดงโดยฮัมเบอร์ลี กอนซาเลส (Humberly González) รวมถึงมิตรสหายคู่ใจนิกซ์ (Nix) ที่รับบทโดยดี แบรดลีย์ เบเคอร์ (Dee Bradley Baker) จาก Star Wars: The Bad Batch™ ซึ่งพวกเขาพยายามลงมือปล้นครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งที่เอาเตอร์ ริม (Outer Rim) ได้เคยเจอมา และด้วยความที่ต้องการเริ่มชีวิตใหม่ ผู้เล่นจะได้ร่วมทางไปกับเคย์และนิกซ์เพื่อต่อสู้ ขโมย และหลบหลีกไปทั่วทุกองค์กรอาชญากรรมของกาแล็กซี่และก้าวไปเป็นอาชญากรที่กาแล็กซี่ต้องการตัวที่สุด“ในตอนที่เราจินตนาการถึงเกมโอเพนเวิลด์เกมแรกของ สตาร์ วอร์ส พวกเราได้พิจารณากันว่าเรื่องราวจะเกิดขึ้นที่ไหนและเมื่อไร และก็รู้กันอย่างรวดเร็วว่าการเดินทางของวายร้ายนั้นถือเป็นวัตถุดิบที่เหมาะสมที่สุด พวกนอกกฎหมายเหล่านี้ใช้ชีวิตอยู่ใต้อิทธิพลของจักรวรรดิกาแล็กติก แต่ก็ยังสามารถรุ่งเรืองได้เพราะโลกแห่งอาชญากรนั้นเปิดโอกาสให้แก่ผู้คนที่มุ่งจะแสวงหาประโยชน์จากความวุ่นวายในครั้งนี้” กล่าวโดยจูเลียน เกอไรตี (Julian Gerighty) ครีเอทีฟ ไดเร็กเตอร์ ณ Massive Entertainment “ถึงเวลาแล้วที่พวกนอกกฎหมายหน้าใหม่จะได้แจ้งเกิด และเคย์ เวสส์ก็คือคน ๆ นั้น”“ด้วย สตาร์ วอร์ส เอาต์ลอว์, พวกเราตื่นเต้นมากที่จะได้ส่งมอบเกมโอเพนเวิลด์อย่างแท้จริงเกมแรกของ สตาร์ วอร์ส ด้วยเรื่องราวแอ็กชันผจญภัยที่เต็มไปด้วยตัวละครและดวงดาวทั้งใหม่และเก่าในกาแล็กซี่ของ สตาร์ วอร์ส” กล่าวโดยดักลาส ไรลี (Douglas Reilly) รองประธาน ณ Lucasfilm Games “พวกเราร่วมงานกันอย่างใกล้ชิดกับทีมงานมากความสามารถของ Massive Entertainment และด้วยประสบการณ์หลายปีของพวกเขาในการสร้างโลกที่เต็มไปด้วยรายละเอียดอันรุ่มรวยนี้ พวกเราตื่นเต้นมากที่แฟน ๆ จะได้ดำดิ่งสู่แฟนตาซีของเหล่าวายร้ายแห่ง สตาร์ วอร์ส ในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน”สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สตาร์ วอร์ส เอาต์ลอว์ โปรดไปที่ starwarsoutlaws.com