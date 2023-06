Free Fire เปิดศึก Clash Squad 4v4 ระดับนานาชาติ 7-16 ก.ค.นี้

ทั้ง 16 ทีม จะร่วมเผชิญหน้าแข่งขันกันตลอดสองสัปดาห์ โดยแบ่งออกเป็นสัปดาห์ละ 3 วัน รวมทั้งหมด 6 วัน เพื่อชิงเงินรางวัลรวมกว่า 50,000 USD (ประมาณ 1,730,000 บาท) แฟน ๆ ตั้งตารอรับชมการแข่งขันของ Free Fire esports ในรูปแบบที่แตกต่าง หลังจากการแข่งขัน Free Fire SEA Invitational ที่เพิ่งจบไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ร่วมเอาใจช่วยทีมที่ชื่นชอบ เปล่งเสียงให้กำลังใจ พร้อมต่อสู้ไปให้สุดแรง ในการแข่งขันระดับนานาชาติครั้งแรกในรูปแบบของโหมด Clash Squad 4v4Free Fire Clash Squad SEA Cup จะจัดการแข่งขันทั้งหมด 2 สัปดาห์ ด้วยการแข่งขันแบบแพ้คัดออก (Single Elimination) ในวันที่ 7 - 9 ก.ค. 2566 และ รอบสายบนและสายล่าง (Double Elimination) ตั้งแต่วันที่ 14 - 16 ก.ค. 2566ก่อนเริ่มการแข่งขันจะมีการจับฉลากเพื่อแบ่งสายการแข่งขันของแต่ละทีม โดยสองวันแรกของการแข่งขัน จะมี 8 ทีม ที่ต้องแข่งขันเพื่อชิงชัย และจะมีเพียง 4 ทีมเท่านั้นที่เข้ารอบต่อไป ส่วนในวันที่สามของการแข่งขัน จะมี 8 ทีมที่เป็นผู้ชนะจากสองวันแรก ต้องมาห้ำหั่นกับคู่แข่ง เพื่อเป็น 4 ทีมสุดท้ายในสัปดาห์ถัดไป ซึ่งในแต่ละแมตช์การแข่งขันของสัปดาห์แรก จะใช้รูปแบบการแข่งขัน Best-of-3 หรือ ชนะ 2 เกมจาก 3 เกม ในการตัดสินมาต่อกันที่การแข่งขันในสัปดาห์ที่สอง จะใช้รูปแบบการแข่งขัน best-of-5 หรือ ชนะ 3 เกม จาก 5 เกม โดย 4 ทีมที่ผ่านเข้ารอบจากสัปดาห์ที่แล้ว จะมาเผชิญหน้ากันเพื่อหาผู้ชนะ สำหรับสัปดาห์นี้ผู้ชนะจะต้องมาแข่งขันกันต่อในรอบของสายบน (Upper Bracket) ส่วนผู้แพ้จะต้องไปแข่งต่อในรอบของสายล่าง (Lower Bracket) เพื่อคว้าโอกาสสุดท้ายในการเข้าสู่รอบ Grand Finalรอบ Grand Final จะจัดขึ้นในวันที่ 16 กรกฎาคม 2566 เป็นวันที่แฟน ๆ ของ Free Fire จะได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการกำเนิดทีมแชมป์แรกของ Free Fire Clash Squad SEA Cup!Free Fire Clash Squad SEA Cup จะถ่ายทอดสดการแข่งขันผ่านช่องทางของ Official Free Fire ทุกคนยังสามารถรับชมการถ่ายทอดสดสุดพิเศษภายในงาน After Party ที่เป็นส่วนหนึ่งของงานเฉลิมฉลองครบรอบของ Free Fire ในสัปดาห์ถัดไปได้อีกด้วยติดตามข่าวสารการอัปเดตเพิ่มเติมของ Free Fire Clash Squad SEA Cup ได้ตามช่องทาง official Garena Free Fire Esports