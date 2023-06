"Grand Cross: Age of Titans" พร้อมเปิดศึกสงครามไททัน สิงหาคมนี้

"Grand Cross: Age of Titans" (ชื่อเดิม Grand Cross W) พัฒนาโดย Netmarble F&C ทีมพัฒนาเกม RPG ยอดนิยมอย่าง Seven Deadly Sins: Grand Cross โดย Grand Cross เป็นเกม RTS ที่ผสมผสานระบบการเล่นแบบ MMORPG พร้อมนำเสนอสงครามขนาดใหญ่ที่มีโหมดการเล่นหลากหลายแบบ ทั้ง Single Player, เวิลด์ (สนาม) และการยึดครอง, สงครามปราสาท, สงครามเซิร์ฟเวอร์ vs. เซิร์ฟเวอร์, โหมดเนื้อเรื่องและการขยายอาณาเขต, และการปรับแต่งอาณาเขต“เกม Grand Cross: Age of Titans เป็นผลงานที่นำเอาเกมกลยุทธ์และกราฟฟิกแอนิเมชันที่มีอยู่ไปสู่อีกระดับด้วยการเล่นเชิงกลยุทธ์ที่มีความโดดเด่น”กล่าว “เกมนี้พร้อมนำเสนอหลากหลายตัวละคร, กราฟฟิกแอนิเมชัน, การต่อสู้ที่มีเอกลักษณ์ และคอนเทนต์สงครามขนาดใหญ่ที่มีความสร้างสรรค์”ผู้เล่นจะต้องนำพาหน่วยกองทัพหลายประเภทเพื่อเอาชนะสงคราม เช่น ทหารราบ, พลธนู, ทหารม้า, และอาวุธปิดล้อมต่าง ๆ โดยแต่ละกองทัพมีจุดเด่นแตกต่างกัน นอกจากนี้ยังมี "ไททัน" หน่วยรบขนาดใหญ่ที่มีกำลังมากกว่าหน่วยอื่น ๆ สามารถสร้างความเสียหายเป็นอย่างมากและทำลายแนวกองกำลังของศัตรูเพื่อพลิกสถานการณ์ได้"Grand Cross: Age of Titans" มีกำหนดเปิดให้บริการในเดือนสิงหาคมปี 2023 นี้ ติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ที่ https://ageoftitans.netmarble.com และแฟนเพจ Grand Cross : Age of Titans