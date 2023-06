"Ratchet & Clank: Rift Apart" เตรียมวางจำหน่ายบนพีซี 26 ก.ค.นี้

"Ratchet & Clank: Rift Apart" ภาคล่าสุดของเกมแอคชั่นผจญภัยตะลุยอวกาศ เล่าเรื่องราวของสองคู่หู Ratchet และ Clank ที่ต้องกลับมาเพื่อหยุดยั้งแผนการร้ายของจักรพรรดิหุ่นยนต์ที่มีเป้าหมายจะยึดครองโลกต่างมิติ ผู้เล่นจะได้ออกเดินทางไปยังดาวเคราะห์และจักรวาลคู่ขนานมากมาย ต่อสู้กับเหล่าศัตรูจักรกลด้วยอาวุธไฮเทคนานาชนิด อาศัยกลไกข้ามมิติเพื่อแก้ปริศนา ร่วมมือกับสหายคนใหม่ Rivet ที่จะมาร่วมกอบกู้จักรวาลไปด้วยกันสำหรับเวอร์ชั่น PC จะมาพร้อมฟีเจอร์ Ultrawide Display Support, Graphical Enhancement for PC และรองรับการเล่นบนเมาส์ คีบอร์ด และคอนโทรลเลอร์ DualSense ในรูปแบบเสียบสาย"Ratchet & Clank: Rift Apart" เวอร์ชั่น PC จะวางจำหน่ายในวันที่ 26 กรกฎาคมนี้ สามารถสั่งซื้อล่วงหน้าได้แล้วผ่านช่องทาง Steam และ Epic Games Store ราคา 1,690 บาท