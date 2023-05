Spider-Man ทะลุมัลติเวิร์สสู่จักรวาล Free Fire มิ.ย.นี้!

Spider-Man เป็นหนึ่งในตัวละครซูเปอร์ฮีโร่ที่เป็นภาพจำและโด่งดังไปทั่วโลก และมีแฟน ๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งรวมไปถึงผู้เล่นจากเกม Free Fire จากทั่วทุกมุมโลกด้วย Harold Teo โปรดิวเซอร์ Free Fire จากการีนา กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือในครั้งนี้ ซึ่งจะนำพาประสบการณ์ใหม่ ๆ และ ความตื่นเต้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนแก่แฟน ๆ และผู้เล่น”Jeffrey Godsick EVP, Global Partnerships & Brand Management และ Head of Location Based Entertainment, Sony Pictures Entertainment กล่าวว่า “จากฐานแฟนคลับที่มีอยู่ทั่วทุกมุมโลก การร่วมมือของการีนาและ Free Fire ในครั้งนี้จะทำให้แฟน ๆ Spider-Verse และผู้เล่นต้องสนุกและตื่นเต้นไปกับ Spider-Man เพื่อนบ้านที่แสนดีของพวกเขาแน่นอน”โปรเจกต์การร่วมมือครั้งนี้จะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของ 3 ตัวละครหลัก อย่าง Spider-Man ไมลส์ มอราลเลส, สไปเดอร์-เกว็น สเตซี่ และ สไปเดอร์-แมน 2099 ผสานเข้ากับจักรวาลและตัวละครจาก Free Fire สุดฮิตอย่าง เคลลี่ ชิโร่ และแม็กซิม เมื่อตัวละครจากภาพยนตร์มาผจญภัยในจักรวาลของ Free Fire ไปพร้อม ๆ กับเพื่อนใหม่ ผู้นำพาจิตวิญญาณแห่งความกล้าหาญและความสามัคคีมาสู่ผู้รอดชีวิตในสมรภูมิ Free Fire กระตุ้นความเป็นซูเปอร์ฮีโร่จากภายในและสรรค์สร้างเรื่องราวของตัวเองขึ้นมาใหม่กิจกรรม Spider-Man: Across the Spider-Verse จะเริ่มตั้งแต่ 31 พฤษภาคม 2566 โดยการเปลี่ยนสกินเครื่องบินและป้ายโฆษณาภายในเกม พร้อมกับการฉายตัวอย่างภาพยนตร์ภายในเกมอีกด้วย ซึ่งผู้เล่นทั้งหมดจะสามารถแลกรับของที่ระลึกสุดพิเศษจาก Spider-Man: Across the Spider-Verse ได้ฟรี ไม่ว่าจะเป็นสกายบอร์ดและของรางวัลพิเศษจากการล็อกอิน ในวันที่ 10 มิถุนายนนี้วันที่ 2 - 18 มิถุนายน 2566 ผู้เล่นสามารถมันส์ไปร่วมกัน ผ่านกิจกรรมสะสมการ์ดในธีม สู่มิติ SPIDER-VERSE และคว้ากระเป๋า Spider-Verse, สกินคู่หู และท่าทาง ผู้เล่นจะต้องสะสมชุดการ์ดที่มีตัวละครทั้งจาก Free Fire และภาพยนตร์ ในโหมดใหม่ปาร์กัว Spider-Verse ที่จะเปิดให้เล่นตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน ซึ่งมาให้เล่นแบบจำกัดเวลา โดยในโหมดนี้ผู้เล่นจะสวมบทบาทเป็น Spider-Man และยิงใยแมงมุมใส่ผู้เล่นคนอื่น ๆ บนแผนที่เมืองสุดโมเดิร์นที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากฉากในภาพยนตร์เพื่อเป็นการระลึกถึงการร่วมมือสุดพิเศษในครั้งนี้ Free Fire เปิดตัววิดีโอที่รวมเอาเนื้อหาในมุมต่าง ๆ ของ Spider-Man ไมลส์ มอราลเลส, สไปเดอร์-เกว็น สเตซี่ และ สไปเดอร์-แมน 2099 ขณะที่เดินทางในจักรวาลของ Free Fire แฟน ๆ ที่มีสายตาอันเฉียบแหลม เตรียมมองหา Free Fire ในภาพยนตร์ที่กำลังจะเข้าฉายในวันที่ 31 พฤษภาคมนี้ ซึ่งจะมีองค์ประกอบมากมายจากในเกม อาทิเช่น กระเป๋าและชุดแฟชั่นระดับตำนานคอบร้าสามารถติดตามข่าวสารการอัปเดตล่าสุดของ Free Fire ได้ที่:● Facebook: Garena Free Fire TH ● Tiktok: Free Fire TH Official ● YouTube: Free Fire Official TH ● Instagram: FreeFireTH ดาวน์โหลด Free Fire ได้ที่นี่:ดาวน์โหลด Free Fire MAX ได้ที่นี่: