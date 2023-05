ครบรอบหนึ่งปี PC Game Pass กับก้าวต่อไปในประเทศไทย

กล่าวถึงการเปิดตัว PC Game Pass ในประเทศไทย โดยเริ่มเปิดให้บริการในวันที่ 19 เมษายน 2565 ใน 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ถือเป็นครั้งแรกของการขยายบริการมายังตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากแฟน ๆ ชาวไทยในปีที่ผ่านมาในช่วงปีที่ผ่านมา เรายังคงเดินหน้าพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่องและรับฟังฟีดแบคจากแฟน ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาต้องการเห็นและเกมต่าง ๆ ที่พวกเขาต้องการเล่นใน PC Game Pass เกมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทยคือเกมออนไลน์แบบ Multiplayer Co-op อย่าง Grounded นอกจากนั้นแล้ว เราได้ร่วมมือกับ Riot Games ในการนำเกมยอดนิยมอย่าง League of Legends และ Valorant มาให้สมาชิก PC Game Pass ได้เล่นกัน รวมถึงปลดล็อกสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามคำเรียกร้องของคอมมิวนิตี้อีกด้วยและในช่วงเดือนที่ผ่านมา เราได้เห็นฟีดแบคที่ดีที่มีต่อเกม Microsoft first party exclusives อย่าง Minecraft Legends และ Ghostwire: Tokyo อีกอย่างที่น่าตื่นเต้นมาก ๆ คือผู้เล่นเกม Game Pass ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถเก็บถ้วย Achievement ไปสะสมได้มากกว่า 12 ล้านครั้ง ซึ่งถือเป็นข้อพิสูจน์ว่าผู้เล่นกำลังสนุกกับการเล่นเกมที่ชื่นชอบใหม่ ๆ บน PC Game Pass และค้นหาแนวเกมต่าง ๆ รวมถึงเกมที่ไม่เคยเล่นมาก่อนด้วยเช่นกันนอกจากนี้ เรายังได้เพิ่มวิธีการเพิ่มความสุขในการเล่นเกมอย่างต่อเนื่องด้วยการประกาศว่า PC Game Pass อนุญาตให้ผู้เล่นสามารถชวนเพื่อนมาทดลองเล่น PC Game Pass ได้ถึง 14 วัน โดยการทดลองเล่นเกมนี้มาพร้อมกับสิทธิประโยชน์ทั้งหมดของ PC Game Pass รวมถึงเกม Day One พร้อมสิทธิประโยชน์และเนื้อหาเกมพิเศษของเกม Riot รวมถึงการเป็นสมาชิก EA play ส่วนลดเกมต่าง ๆ และอื่น ๆ อีกมากมายเรายังคงมุ่งเน้นในการทำให้ PC Game Pass เข้าถึงผู้เล่นได้ง่ายยิ่งขึ้น และเราเชื่อมั่นว่า PC Game Pass เป็นบริการที่คุ้มค่า ที่ผู้เล่นจะได้สัมผัสประสบการณ์และทดลองเล่นเกมใหม่มากมายด้วยค่าใช้จ่ายรายเดือนที่ย่อมเยา เพียงแค่ 99 บาทต่อเดือนเท่านั้นสุดท้ายนี้ ผมรู้สึกตื่นเต้นที่จะประกาศว่า Xbox กำลังจะเปิดตัว Xbox Wireless Controllers ในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นในการปรับปรุงและพัฒนาประสบการณ์การเล่นเกมสำหรับผู้เล่นของเรา ดังนั้น ตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไป เรานำคอนโทรลเลอร์สีใหม่ 4 สีเข้าสู่ตลาด ซึ่งจะจัดจำหน่ายตามร้าน Powerbuy, IT city และ JIBเรารู้ว่าผู้เล่น PC จำนวนมากเลือกที่จะเล่นเกมต่าง ๆ กับคอนโทรลเลอร์ เพราะการเล่นเกมด้วยคอนโทรลเลอร์จะทำให้การเล่นเกมแข่งรถ เกมต่อสู้ หรือเกมแนวแอ็คชั่นสะดวกและง่ายมากขึ้น ดังนั้นเราจึงรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้วางจำหน่ายอุปกรณ์เสริมของเราให้กับผู้เล่นในประเทศไทยได้อย่างกว้างขวางขึ้นตามที่เคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ทางเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับการตอบรับที่ดีมาก ๆ จากผู้เล่นในประเทศไทย โดยประเทศไทยเป็นประเทศที่มีผู้เข้าถึงและใช้บริการนี้เป็นจำนวนมาก เราได้เห็นกระแสตอบรับที่ยอดเยี่ยมของผู้เล่นที่เล่นและทดลองใช้บริการในภูมิภาคนี้ ดังนั้นเราจึงวางแผนที่จะดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในประเทศไทยให้มากขึ้นในอนาคตตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ PC Game Pass เปิดให้บริการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีเกมและฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่นเดียวกับ PC Game Pass ในอเมริกา และยุโรป อย่างไรก็ตาม ยังมีบริการบางอย่างที่ยังไม่มีในภูมิภาคนี้ เช่น XCloud และ PC Game Pass Friends & Familyได้เผยถึงความเป็นไปได้ที่บริการเหล่านี้จะเปิดใช้งานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่ามีโอกาสแน่นอน โดยจะเห็นได้จากกิจกรรมต่าง ๆ ในปีที่ผ่านมาและจากการประกาศเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริม ทาง Xbox รับรู้ว่าคอมมิวนิตี้ในประเทศไทยตื่นเต้นที่จะได้เห็นผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของ Xbox มาเปิดให้บริการในภูมิภาคนี้ แต่อย่างไรก็ตาม อยากให้ทุกคนอดทนรอ เนื่องจากการดำเนินงานต่าง ๆ ล้วนต้องใช้เวลา ขอให้มั่นใจได้เลยว่า Xbox รับรู้ถึงความต้องการและคำเรียกร้องของทุกคน ซึ่งขณะนี้ Xbox ได้เดินหน้าที่จะนำทั้งบริการและอุปกรณ์เสริมอย่าง Xbox Wireless Controllers เข้ามาในภูมิภาคนี้ และหวังว่าจะมันจะสามารถเติบโตได้ในอนาคตแม้จะไม่สามารถเปิดเผยตัวเลขจำนวนผู้ใช้ PC Game pass ของแต่ละประเทศได้ แต่ได้เผยถึงอัตราการเติบโตของจำนวนผู้ใช้งานในเอเชียที่เพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าในช่วงสองปีที่ผ่านมา และมีผู้ใช้จำนวนมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เล่นเกมพีซีทุกเดือน โดยเฉพาะประเทศไทยที่มีการเติบโตเป็นอันดับต้น ๆ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้คอมมิวนิตี้จะเติบโตอย่างรวดเร็วแบบเห็นได้ชัดในช่วง 12 เดือนแรกที่เปิดตัว แต่ Xbox มองว่าเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของโอกาสในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และคาดหวังว่า PC Game pass จะเติบโตอย่างต่อเนื่องแบบนี้ไปอีกหลายปีแม้ที่ผ่านมาจะไม่ค่อยได้เห็นกิจกรรมทางการตลาดมากนัก แต่ยืนยันว่าจะมีการทำการตลาดและโปรโมชันต่าง ๆ ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เช่น โฆษณาดิจิทัล การเปิดตัวอุปกรณ์เสริมที่หลากหลาย โปรแกรมชวนเพื่อนมาทดลองเล่น PC Game Pass 14 วัน ฯลฯ Xbox จะพยายามนำบริการและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เหล่านี้มายังประเทศไทยให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้สำหรับนักพัฒนาเกมที่ยังขาดประสบการณ์หรืออยากได้การสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญในการเผยแพร่เกมของจนเองสู่ตลาดโลก ID@Xbox คือโปรแกรมที่ตอบโจทย์นักพัฒนาเกมทุกคน โดยเล่าว่า Xbox มีทีมที่คอยช่วยเหลือนักพัฒนาซอฟต์แวร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะ โปรแกรม ID@Xbox จะช่วยให้นักพัฒนาอิสระสามารถลดอุปสรรคในการนำเกมมาสู่แพลตฟอร์มของ Microsoft และ Xbox ได้อย่างแท้จริง โดยให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาเกมบนคอนโซล เทคนิคต่าง ๆ และการช่วยเปิดทางและหาโอกาสในการเผยแพร่เกมบนบริการต่าง ๆที่ผ่านมา Xbox มีส่วนร่วมกับนักพัฒนาจำนวนมากในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นักพัฒนาได้ใช้โอกาสนี้ในการพบปะกับทีมผู้เชี่ยวชาญเพื่อค้นหาวิธีช่วยให้พวกเขานำเกมมาสู่แพลตฟอร์มและบริการของ Xbox และยังช่วยให้นักพัฒนาเกมเหล่านั้นเข้าถึงได้ง่ายขึ้น เกมของพวกเขาจะไม่เพียงแค่เข้าถึงผู้เล่นในประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังเข้าถึงผู้เล่นมากมายทั่วโลกได้อีกด้วยสำหรับนักพัฒนาที่กังวลว่าหากเข้าร่วมโปรแกรม ID@Xbox แล้วจะต้องเป็นเกม exclusive บน Xbox หรือ Game Pass เท่านั้นยืนยันว่าไม่จำเป็นเสมอไป Xbox มุ่งเน้นอย่างมากในการทำงานร่วมกับพันธมิตรเพื่อมอบโอกาสทางการค้าที่ตอบสนองความต้องการได้ดีที่สุดในฐานะพันธมิตร ไม่ว่านักพัฒนาจะอยากให้เกมของตนเองเป็นเกม exclusive บน Xbox หรือต้องการให้เกมอยู่บนแพลตฟอร์มที่หลากหลาย Xbox ยินดีที่จะให้ความร่วมมือเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาเกมในทุกรูปแบบจากสภาพเศรษฐกิจไปจนถึงต้นทุนการพัฒนาเกม ทำให้เครื่องคอนโซลและซอฟแวร์เกมมีการปรับราคาเพิ่มขึ้น แต่ยืนยันว่า PC Game Pass จะไม่ปรับราคาเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน Xbox คิดอยู่เสมอว่าราคาของบริการและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ นั้นต้องเหมาะสมกับตลาดที่ให้บริการ Xbox มั่นใจว่า ถึงแม้อัตราเงินเฟ้อยังคงส่งผลกระทบงบประมาณต่อครัวเรือจำนวนมาก แต่ราคา Game Pass ถือว่าสมเหตุสมผลและเป็นบริการที่คุ้มค่าที่สุดในตลาดตอนนี้ผู้เล่นสามารถเข้าถึงเกมมากมายหลายร้อยเกมในราคาเพียง 99 บาทต่อเดือน ซึ่งเป็นราคาที่คุ้มค่าอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อราคาของสิ่งต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้น Xbox จึงมีความมั่นใจอย่างมากในราคาที่นำเสนอ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจมีความไม่แน่นอน ซึ่งเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่ผู้คนจะลองใช้บริการ Game Passแม้ว่าความสำเร็จของ PC Game Pass จะทำให้มีคู่แข่งโดดเข้าสู่บริการเกมแบบสมัครสมาชิกเพิ่มขึ้น แต่ Xbox ไม่ได้มองว่าคนที่เข้ามาให้บริการแบบเดียวกันจะต้องแข่งขันกัน แต่เป็นการที่ทุกเจ้าเติบโตไปพร้อมกันเผยว่า Xbox ได้มองเห็นแนวโน้มของการนำเสนอคอนเท้นท์ในรูปแบบสมัครสมาชิก ซึ่งการที่ Xbox เป็นเจ้าแรกในตลาด ทำให้คนอื่น ๆ เห็นโอกาสที่จะเข้ามาในตลาดเช่นเดียวกันส่วนหนึ่งที่ทำให้ PC Game Pass คุ้มค่ามาก ๆ คือการที่ผู้เล่นสามารถเข้าถึงเกมต่าง ๆ ได้มากกว่าร้อยเกมในราคาต่อเดือนที่ต่ำมาก สมาชิกสามารถเข้าถึงเกม Day One ของ Microsoft ได้อีกด้วย นอกจากนี้ Xbox ยังได้ร่วมมือกับ EA Play ซึ่งทำให้สมาชิกสามารถเข้าถึงเกมต่าง ๆ ของ EA Play อย่าง FIFA23 ที่พึ่งเปิดให้เล่นเมื่อไม่นานมานี้ อีกทั้งสมาชิกยังได้รับส่วนลดและสิทธิประโยชน์พิเศษต่าง ๆ อีกด้วยดังนั้นความตั้งใจของ Xbox คือการมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับผู้เล่นต่อไป มีเกมที่ยอดเยี่ยม คุ้มค่า ทำให้การเล่นเกมบน PC Game Pass เป็นประสบการณ์ที่ต้องบอกต่อกับเพื่อน ๆ และครอบครัว และเชิญพวกเขามาเล่นเกมด้วยกันแม้ว่า PC Game Pass จะเป็นบริการเกมแบบสมัครสมาชิกที่ประสบความสำเร็จที่สุด แต่ Xbox ยังคงตั้งเป้าที่จะพัฒนาบริการให้ดียิ่งขึ้นเผยว่า Xbox มุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์การเล่นเกมและนำเสนอเกมที่ยอดเยี่ยมต่อไปในบริการนี้ในราคาที่คุ้มค่า แต่ในขณะเดียวกันก็เข้าใจว่าเกมที่ดีของแต่ละคนก็แตกต่างกันออกไปดังนั้น Xbox จึงต้องการทำให้แน่ใจว่าจะมีแนวทางสากลในการนำเสนอเกมต่าง ๆ ในบริการนี้ การได้มีโอกาสร่วมมือกับ Riot เพื่อมอบสิทธิประโยชน์พิเศษต่าง ๆ ให้กับผู้เล่นในการเป็นสมาชิกนั้นได้รับความนิยมอย่างมากในภูมิภาคนี้ ตัวอย่างเช่นเกม League of Legends และ Valorant ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนั้นแล้ว ก็ยังมีเกมที่ได้รับความนิยมอย่างมากในภูมิภาคนี้เช่น Wo Long: Fallen Dynasty ดังนั้น Xbox มุ่งที่จะให้ความสำคัญและดำเนินการต่อเพื่อให้แน่ใจว่าจะสามารถนำเสนอเกมที่ยอดเยี่ยมและดึงดูดใจผู้เล่นในประเทศไทยเป็นลำดับแรก ๆในส่วนของทีมสิ่งที่ทีมมุ่งเน้นคือการทำให้ผลิตภัณฑ์และบริการเข้าถึงและซื้อได้ง่ายขึ้น และจากการรับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้งาน การชำระเงินด้วยบัตรเครดิตเป็นช่องทางที่ค่อนข้างจำกัด ดังนั้นทีมจึงพยายามพัฒนาช่องทางการชำระเงินให้สะดวกมากขึ้น ผ่านตลาดออนไลน์เช่น Shopee และเพิ่มวิธีการซื้อบริการได้ในอนาคต รวมถึงเพิ่มระบบการชำระเงินที่หลากหลายในการซื้อจาก Xbox โดยตรงทีมงานทราบดีว่าช่องทางการชำระเงิน ณ ตอนนี้เป็นสิ่งที่ควรรีบปรับปรุง ทีมงานมุ่งที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ให้สะดวกและราบรื่นที่สุดสำหรับผู้เล่นในประเทศไทยเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาได้เกิดประเด็นร้อนเกี่ยวกับ พรบ.ภาพยนตร์และเกมฉบับใหม่ ที่กำหนดให้ผู้พัฒนาเกมหรือผู้ผลิตสื่อต้องยื่นขอจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหา พร้อมชำระค่าธรรมเนียม 100 บาท/นาที หากไม่ปฏิบัติตามอาจมีโทษทั้งจำทั้งปรับ ตั้งแต่ 1 หมื่นถึง 5 ล้านบาท แม้จะไม่ได้ออกความเห็นในเรื่องนี้ แต่ก็ได้ชี้ให้เห็นว่ามีรัฐบาลจำนวนมากทั่วโลกที่ตระหนักถึงคุณค่าของเศรษฐกิจดิจิทัล และเป็นโอกาสในการเติบโตทางการค้าในหลาย ๆ ประเทศดังนั้นเราจึงเห็นรัฐบาลจำนวนมากสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาฐานในประเทศของตน เพื่อส่งเสริมให้เกิดโอกาสงานที่เพิ่มขึ้น เนื้อหาดิจิทัลจำนวนมากที่กำลังสร้างขึ้นในขณะนี้รวมถึงเกมที่กำลังถูกพัฒนานั้นเข้าถึงได้ในวงกว้างมากขึ้น จึงเป็นโอกาสในการสร้างการจ้างงานและรายได้จำนวนมากให้กับเศรษฐกิจในท้องถิ่นผ่านความสำเร็จระดับโลกของความบันเทิงแบบอินเทอร์แอกทีฟเมื่อ PC Game Pass เปิดให้บริการในประเทศไทย เกมเมอร์ไทยต่างก็คาดหวังว่าเครื่องคอนโซล Xbox จะวางจำหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ซึ่ง Xbox ทราบดีถึงความต้องการให้มีการวางจำหน่ายคอนโซลในประเทศไทย แต่น่าเสียดายที่ยังไม่สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ในขณะนี้สุดท้ายนี้กล่าวขอบคุณเกมเมอร์ชาวไทยว่า "ผมอยากจะบอกกับผู้เล่นในประเทศไทยด้วยว่า เราดีใจกับผลตอบรับและส่วนร่วมที่เราได้เห็นจากผู้เล่นในประเทศไทย ผู้เล่นในประเทศไทยมีการทดลองเล่นเกมใหม่ ๆ และแนวเกมใหม่ ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าประทับใจมาก ดังนั้นขอขอบคุณผู้เล่นในประเทศไทยมาก ๆ ครับ"