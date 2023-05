Review: "Diablo IV" ถึงเวลาฝ่านรกจริง

เดิมที เกม Diablo IV ก็ประกาศเปิดตัวครั้งแรกตั้งแต่งาน BlizzCon 2019 ก่อนที่จะเกิดสถานการณ์โควิดทำให้ทั้งวงการติดขัดล่าช้าไปหมด โดยแพลตฟอร์มที่วางจำหน่ายจะมีคอนโซล PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S และ PC ถือว่าครบทุกเครื่องที่เล่นไหวระหว่างการพัฒนา ทีมงานก็มีการสื่อสารกับแฟนๆ อัพเดตความคืบหน้าให้ทราบเป็นระยะ เผยบรรยากาศสถานที่ แนะนำคลาสอาชีพ ระบบการเล่น เนื้อหาระยะยาวหลังจบ จนเมื่อใกล้ออกก็แสดงความมั่นใจถึงกับเปิดให้ทดลองเล่นฟรีเลยทีเดียวเมื่อเทียบกับภาค 3 ที่เป็นปัญหาในช่วงแรกและภาค Immortal ที่เจอข่าวไม่ดีอยู่ตลอด แนวทางของภาค 4 ก็ถือว่ามีความระมัดระวังและใส่ใจรับฟังฟีดแบกจากผู้เล่นมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ เกมนี้ก็เป็นแนวแอคชัน RPG มุมมองด้านบนให้ต่อสู้กับศัตรูด้วยอาวุธสกิลต่างๆ เน้นความสำคัญของการยืนตำแหน่ง เลือกเล็งเป้าหมาย จังหวะปล่อยท่าเป็นคอมโบก่อนหลัง และต้องดูการเคลื่อนไหวของฝ่ายศัตรู รู้จักหลบหลีกแก้ไขสถานการณ์เอาตัวรอดด้วยอีกด้านหนึ่ง องค์ประกอบ RPG เก็บเลเวลเลือกฝึกสกิลก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน โดยจะมี 5 คลาสอาชีพได้แก่ นักรบ Barbarian, จอมโจร Rogue, จอมคาถา Sorcerer, ผู้ใช้พลังธรรมชาติ Druid และผู้ใช้ความตาย Necromancer ซึ่งแต่ละคลาสจะแยกวิธีเล่นได้หลายสายอีก ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันทุกคนการใช้และปรับแต่งอาวุธชุดเกราะจะเป็นอีกสิ่งสำคัญต้องสอดคล้องกับคลาสที่สร้างไว้ นอกจากเพิ่มตัวเลขค่าพลังตรงๆ แล้วเอฟเฟกต์จากไอเทมจะช่วยเปลี่ยนแปลงรูปแบบประสิทธิภาพสกิล นำไปสู่การคิดวางแผนสร้างสไตล์วิธีเล่นที่ถูกใจเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของซีรีส์ด้วยแนวเกมแบบนี้ที่มีมานาน ทางค่ายก็ออกแบบมาอย่างรู้ใจอำนวยความสะดวกผู้เล่น อย่างเช่นการยกเลิกแต้มสกิลเปลี่ยนไปลองสายอื่นได้โดยง่าย เควสต์ช่วยแนะนำระบบสำคัญต่างๆ เลือกเปลี่ยนรูปลักษณ์อาวุธชุดเกราะตามที่ชอบ รวมถึงการบริหารจัดการไอเทมที่รวดเร็ว สามารถใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการต่อสู้แอคชันได้เลยแผนที่ของเกมจะมีลักษณะเป็นโอเพนเวิลด์ที่ถูกซ่อนรายละเอียดไว้ตอนเริ่ม ต้องค่อยๆ สำรวจผจญภัยเปิดออกทีละดินแดน โดยจะมีเควสต์แคมเปญหลักเป็นตัวนำทางให้ไปพบผู้คนค้นหาของ แก้ไขปัญหา เข้าต่อสู้ลงดันเจียน บางช่วงจะแยกหลายเส้นทางเลือกลำดับก่อนหลังได้แล้วมาบรรจบกันในตอนท้ายสำหรับเนื้อเรื่องพอบอกเล่าความประทับใจได้ว่าภาคนี้เล่นใหญ่เป็นศึกสะเทือนแดนศักดิ์สิทธิ์อีกครา ให้อารมณ์ไปทางสยองขวัญมืดมนตามที่ทีมสร้างเคยเกริ่นไว้ (แต่บางเหตุการณ์ก็รู้สึกฝืนพยายามดาร์คมากไปนิด)นอกจากนี้ ตัวเกมยังเต็มไปด้วยเควสต์ย่อยจำนวนมากทั้งแบบกดรับเองและบังเอิญไปพบเจอตามทาง แม้รางวัลอาจไม่เยอะแต่ก็มีเรื่องราวช่วยเสริมสร้างบรรยากาศให้กับโลก โดยที่บางอันจะเป็นเควสต์ต่อเนื่องเหมือนมินิซีรีส์ให้ติดตามด้วยด้านการนำเสนอ กราฟิกก็นับว่าสวยงามเฟรมเรตไหลลื่นแม้สเปค PC ที่ใช้รีวิวค่อนข้างเก่า ไม่มีปัญหากับฉากที่ศัตรูและเอฟเฟกต์สกิลเต็มจอ ส่วนงานศิลป์ก็ออกแบบอาวุธชุดเกราะได้โดดเด่นเช่นเดียวกับสถานที่และหน้าตาศัตรู อาจมีช่วงที่ชวนแหวะบ้างสำหรับคนขวัญอ่อนหรือมีอาการกลัวอะไรเฉพาะอย่างสำหรับคนที่เคยเล่นรอบทดสอบมา เกมเต็มคราวนี้จะตั้งอัตราการดรอปไอเทมกลับสู่ "ระดับปกติ" ซึ่งความต่างที่เห็นชัดคืออาวุธชุดเกราะและทรัพยากรจะมีจำกัดในช่วงแรก อาจทำให้แผนการสร้างตัวละครล่าช้าและต้องใช้ของเท่าที่มีไปก่อนด้วยเหตุนี้ ตอนเริ่มเกมใหม่อาจรู้สึกว่าค่อนข้างยาก ยังมีแต้มสกิลจำกัด ต้องเรียนรู้ระบบไปทีละนิดและอัพเกรดของต่างๆ เมื่อจำเป็นไม่ประหยัดเกินควร หากรู้สึกว่าไม่ไหวก็สามารถเปลี่ยนระดับความยาก World Tier ได้ตลอดเวลาเมื่อเล่นไปไกลระดับหนึ่ง ความเข้าใจต่อเอฟเฟกต์ของสวมใส่และวิธีอัพสกิลจะช่วยให้ตัวละครแข็งแกร่งขึ้นมาก รวมถึงอัตราการดรอปไอเทมก็จะเริ่มสูงขึ้นตามจนรู้สึกง่ายไปเลย แล้วจะเจอกับความท้าทายจริงจังอีกทีก็ตอนหลังเล่นจบเนื้อเรื่องหลักนอกจากนี้ การสร้างตัวละครใหม่เพิ่มจะสามารถนำสิ่งที่ตัวแรกสะสมไว้มาใช้ต่อเนื่องช่วยเพิ่มความได้เปรียบหลายอย่าง ยิ่งถ้าเคยจบส่วนแคมเปญแล้วจะมีตัวเลือกข้ามเนื้อเรื่องได้หมด เข้าสู่การเก็บเลเวลเน้นๆ ไม่ต้องเดินทางซ้ำอีกบนแผนที่ นอกจากการเดินทางไปตามเรื่องหลักแล้วก็จะมีอะไรอีกมากให้ค้นหา อย่างเช่นการตียึดป้อมปราการ เปิดแท่นบูชาที่ซ่อนอยู่ทั่วไป พบเจออีเวนท์สู้ตามเงื่อนไข รวมถึงดันเจียนย่อยหลายแห่ง เป็นการแวะเปลี่ยนบรรยากาศระหว่างทางหรือทยอยตามเก็บเมื่อมีเวลาว่างหลังเล่นส่วนแคมเปญจบ เนื้อหาที่รออยู่จะเป็นไปตามสูตรสำเร็จคือการทำให้ตัวละครแข็งแกร่งขึ้นและด่านยากเผชิญศัตรูที่โหดขึ้นตาม ซึ่งตัวเกมก็เน้นทั้งสองอย่าง มีเตรียมรอไว้ให้เล่นได้อีกไกลระบบพัฒนาตัวละครเมื่อเลเวลเกิน 50 จะเรียกว่า Paragon Board เป็นตารางช่องเพิ่มค่าพลังให้เดินโดยใช้แต้มจากการเก็บเลเวลปกติ สามารถวางแผนเน้นไปทางดาเมจหรือป้องกัน พร้อมองค์ประกอบปรับแต่งเองอย่างเช่นช่องวางหิน Glyph เป็นโบนัสที่อัพเกรดได้และการติดตั้งกระดานใหม่ทั้งแผ่นขยายเส้นทางในฝั่งศัตรู เกมจะมีระดับความยาก World Tier ที่สูงขึ้นต้องผ่านดันเจียน Capstone ทดสอบฝีมือเพื่อปลดล็อกก่อน โดยเหล่าปีศาจจะเพิ่มทั้งเลเวล ลูกเล่นการโจมตีและกลไกใหม่ทำให้การต่อสู้ไม่เหมือนเดิมทั้งหมด ส่วนผู้เล่นเองก็มีโอกาสเจออาวุธชุดเกราะพลังสูงขึ้นด้วยเช่นกันวิธีการฟาร์มไอเทมก็จะมีทั้งอีเวนท์ Helltide เปลี่ยนพื้นที่เป็นโซนอันตรายในเวลาจำกัดให้เข้าไปสู้ศัตรูเก็บแต้มเปิดหีบสมบัติ และ Whispers of the Dead คล้ายกับภารกิจล่าค่าหัวเกิดขึ้นแบบสุ่มทั่วแผนที่ให้ไปกำจัดเป้าหมายแลกรางวัล รวมถึงการรวมกลุ่มล่าบอสโลกขนาดยักษ์ที่คนเล่นรอบเบต้าเคยสัมผัสมาแล้วอีกสิ่งที่จะทดสอบฝีมือจริงจังคือดันเจียนแบบ Nightmare เป็นการเปลี่ยนดันเจียนทั่วไปให้ยากขึ้นด้วยไอเทม Sigil เพิ่มทั้งลูกเล่นกับดักอุปสรรคและเลเวลศัตรู มีหลายระดับตั้งแต่พอน่วมไปจนถึงขั้นจัดเต็มโดนสะกิดทีเดียวร่วง ขึ้นอยู่กับว่าจะเลือกใช้ Sigil ระดับใดเมื่อมองดูเนื้อหาหลังจบโดยรวม ตัวเกมก็ถือว่ามีความดึงดูดให้เล่นต่อเนื่อง แต่ละกิจกรรมกินเวลาแค่พอดีไม่ยืดเยื้อ สามารถปรับความยากได้ตามที่สู้ไหวและรางวัลเป้าหมายก็ดีพอใช้ มิใช่แค่หวังดวงรอดรอปไอเทมหายากอย่างเดียวจากข้อมูลข่าวสารก่อนจำหน่าย หลายคนอาจได้ยินศัพท์ชวนแสลงอย่างแบทเทิลพาสหรือการอัพเดตแบบซีซัน จนเหมือนแนวไลฟ์เซอร์วิสภาระชีวิต แต่ความจริงแล้วเกมก็ยังเป็น RPG ที่สามารถก้มหน้าเล่นคนเดียวไปตามจังหวะของตนเองได้ ไม่ต้องแข่งขันไล่ตามกระแสเมตากับใครนอกจากนี้ ทางค่ายบลิซซาร์ดก็ชี้แจงว่าร้านขายไอเทมและรางวัลตามซีซันจะมีเฉพาะแนวสวยงามแต่งตัวละครเท่านั้นไม่ใช่ค่าพลังหรือสกิลโกง เป็นเหมือนโบนัสเพิ่มเติมเล็กน้อยให้กับคนที่ตั้งใจจะเล่นระยะยาวอยู่แล้ว