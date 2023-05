eArena จากประเทศไทย คว้าแชมป์ Free Fire SEA Invitational 2023

ในรอบ Grand Finals ทั้ง 12 ทีมที่ผ่านเข้ารอบต้องปะทะกันในการแข่งขันสุดเดือดตลอด 3 วัน รวม 18 เกม ทีม eArena สามารถรักษาตำแหน่งผู้นำไว้ได้ตลอด 2 วันแรก ด้วยคะแนนที่นำห่างจากทีมอื่นอยู่กว่า 30 แต้ม โดยในวันสุดท้าย ทีมต่าง ๆ พยายามอย่างยากลำบากและต่อสู้อย่างแข็งขันจนถึงช่วงสุดท้าย แต่อย่างไรก็ตาม ทีม eArena พิสูจน์แล้วว่าไม่มีใครหยุดยั้งพวกเขาได้ และดึงฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมและมีความต่อเนื่องได้มากกว่า คว้าบูย่าไป 3 Booyahs คะแนนอันดับ 104 คะแนน และ คะแนนกำจัด 128 คะแนน คว้าชัยชนะในการแข่งขันนี้ด้วยคะแนนรวมทั้งหมด 232 คะแนนตามมาด้วยอีกหนึ่งทีมจากประเทศไทย Magic Esport ที่โชว์ศักยภาพอันน่าทึ่ง คะแนนกำจัด 111 คะแนน คะแนนอันดับ 115 คะแนน คว้าอันดับที่สองด้วยคะแนนรวม 226 คะแนน และทีม Morph จากประเทศอินโดนีเซีย คว้าอันดับที่สาม ด้วยคะแนนกำจัด 106 คะแนน และคว้าบูย่าไปได้ 2 Booyahs คะแนนรวม 218 คะแนนสำหรับตำแหน่ง Finals Most Valuable Player (FMVP) ตกเป็นของ EA.LIMIT จากทีม eArena ที่โชว์ฟอร์มอย่างระห่ำและยอดเยี่ยมในการแข่งขันรอบ Grand Finals คว้าคะแนนกำจัดไปทั้งหมด 44 คะแนน และสนับสนุนรวม 38 ครั้งได้กล่าวถึงแนวทางของทีมที่ทำให้ประสบความสำเร็จมาได้ คือ “การเข้าใจในซึ่งกันและกัน พร้อมการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพร่วมกับการฝึกหนักนับไม่ถ้วน โดยพวกเราได้แรงบันดาลใจจากทีมไทยทั้งสองทีม ที่เคยคว้าตำแหน่งแชมป์โลกรวมถึง 3 ครั้งมาแล้ว” และได้กล่าวว่า “ผมคิดว่าทีมจากประเทศไทยเก่งกาจที่สุดในการต่อสู้ระยะประชิด”โดยเส้นทางของทีม eArena จากเป็นทีมที่ผิดหวัง และเคยตกชั้นจากการแข่งขัน FFPL Season 7 ที่ผ่านมา ก่อนผ่านการคัดเลือกเข้ามาใหม่ในการแข่งขัน Free Fire Thailand Championship 2023 จากทีมที่คัดเลือกกว่า 3,000 ทีม จากรอบคัดเลือก ฝ่าฟันเข้ามาสู่รอบ Group Stage และรอบ Finals ซึ่งเป็นการแข่งขันยาวตลอด 3 เดือน ได้แสดงการเล่นที่น่าทึ่ง เช่น การปะทะอย่างดุดัน และเดินเกมอย่างรอบคอบ เอาชนะเหนือทีมแชมป์โลกอย่าง EVOS Phoenix ในรอบ Finals ของการแข่งขัน Free Fire Thailand Championship 2023 ไปได้ ถือเป็นอีกทีมที่น่าจับตามองในอนาคตอันใกล้นี้ว่า Free Fire World Series พวกเขาจะกลับมาผงาดร่วมกับทีมไทยทีมอื่นได้อีกหรือไม่สามารถติดตามข่าวสารการอัปเดตล่าสุดของ Free Fire ได้ที่:● Facebook: Garena Free Fire TH ● Tiktok: Free Fire TH Official ● YouTube: Free Fire Official TH ● Instagram: FreeFireTH