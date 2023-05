เกมสยอง "Alone in the Dark" ลงคอนโซล PC ตุลาคมนี้

ต้นฉบับของเกมนี้มาจากปี 1992 นำกลับมาสร้างแบบจินตนาการใหม่หมดโดยสตูดิโอ Pieces Interactive จากสวีเดน ทำลงคอนโซล PS5, Xbox Series X|S และ PC ร้าน Steam เปิดให้สั่งจองล่วงหน้าเวอร์ชันดิจิตอลได้แล้วเรื่องราวของ Alone in the Dark จะย้อนไปยุค 1920 เล่าเกี่ยวกับสองตัวเอก "เอมิลี ฮาร์ตวูด" และนักสืบเอกชน "เอ็ดเวิร์ด คาร์นบี" ที่มาติดอยู่ในคฤหาสน์ลึกลับแห่งหนึ่งต้องหาทางเอาชีวิตรอดออกไป รับบทโดย โจดี โคเมอร์ (Free Guy) และ เดวิด ฮาร์เบอร์ (Black Widow) ทั้งพากย์เสียงและใช้หน้าตาแสดงเป็นต้นแบบระบบการเล่นจะเป็นแนวแอคชันผจญภัยมุมกล้องเหนือหัวไหล่ มีทั้งการต่อสู้กับอสูรกาย ค้นหาของ แก้ปริศนา โต้ตอบกับตัวละครต่างๆ โดยผู้เล่นจะต้องเลือกระหว่างตัวเอกสองคนเพื่อเผชิญเหตุการณ์เดียวกันจากมุมมองที่ต่างกันสำหรับผู้ที่สนใจ ทางค่ายก็ได้ทำภาคบทนำ Prologue ให้ลองเล่นก่อนได้ รับบทเป็นเด็กสาว "เกรซ" พยายามนำจดหมายไปส่งซึ่งจะนำไปสู่จุดเริ่มเนื้อเรื่องหลัก สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีบน PS5 Xbox และ Steam