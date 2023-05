"Assassin’s Creed Mirage" เผยเกมเพลย์แรก พร้อมวางจำหน่าย 12 ต.ค.นี้

ตัวอย่างใหม่ติดตาม "บาซิม" กำลังได้รับการชี้นำจากหนึ่งในผู้ซ่อนเร้น (Hidden Ones) โดยใช้ประโยชน์จากเครื่องมือและทักษะ เพื่อติดตามและกำจัดเป้าหมาย โดย บาซิม หนึ่งในมือสังหารที่คล่องแคล่วว่องไวและมีไหวพริบที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ มีสไตล์เฉพาะตัวที่เน้นการลอบเร้นและเทคนิคการลอบสังหารที่อันตรายถึงชีวิต ในตัวอย่างจะนำเสนอความสามารถใหม่ ๆ เช่น Assassin’s Focus ซึ่งทำให้เขาสามารถทำเครื่องหมายและสังหารศัตรูหลายรายติดต่อกัน นอกจากนี้ ภาพเกมเพลย์ยังแสดงให้เห็นเมืองแบกแดดที่มีชีวิตชีวา ซึ่งมีความหนาแน่นและสูงต่ำสลับซับซ้อน ที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้ใช้ประโยชน์จากความสามารถ ปาร์กัวร์ ของบาซิม และเข้าใกล้เป้าหมายได้อย่างรวดเร็วว่องไวด้วยการพัฒนาที่นำโดย Ubisoft Bordeaux สตูดิโอที่อยู่เบื้องหลังส่วนเสริม Wrath of the Druids สำหรับ Assassin's Creed Valhalla ทำให้ Assassin’s Creed Mirage เป็นการแสดงความเคารพต่อซีรีส์นี้ และเป็นเครื่องบรรณาการพิเศษสำหรับ อัสแซสซินส์ ครีดภาคแรก เพื่อเชื้อเชิญให้ผู้เล่นดำดิ่งสู่กรุงแบกแดดอันงดงามในศตวรรษที่ 9 ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของยุคทองในสมัยนั้น ทั้งนี้ Assassin’s Creed Mirage นำเสนอประสบการณ์แอ็คชันผจญภัยที่เน้นการเล่าเรื่องด้วยองค์ประกอบการเล่นปาร์กัวร์ การลอบเร้น และการลอบสังหาร ที่ได้กำหนดทิศทางของแฟรนไชส์มานานกว่าสิบห้าปีในช่วงเวลาสำคัญของประวัติศาสตร์นี้ ผู้เล่นจะได้รับบทบาทเป็นฮีโรคนใหม่ บาซิม อิบน์ อิซฮัค (Basim Ibn Is’haq) ซึ่งเป็นโจรข้างถนนผู้มีอดีตอันลึกลับ และจะได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในเหล่าผู้ซ่อนเร้น (Hidden Ones) แห่งอลามุต (Alamut) และเขาแสวงหาคำตอบบางอย่าง สำหรับบาซิมจะถูกพากย์เสียงโดยนักแสดงมากความสามารถสองคน Lee Madjoub สำหรับเสียง VO และ Eyad Nassar สำหรับเวอร์ชันภาษาอาหรับ เนื่องจาก Assassin’s Creed Mirage เป็นเกมอัสแซสซินส์ ครีดเกมแรกที่วางจำหน่ายทั่วโลกพร้อมการแปลเป็นภาษาอาหรับเต็มรูปแบบ รวมถึงข้อความและเสียง โดยยังมีทีมนักแสดงที่น่าทึ่งอีกมากมายเข้าร่วมในโปรเจ็กต์นี้ อาทิ ชูห์เรห์ แอกห์แดชลู (Shohreh Aghdashloo) นักแสดงหญิงเจ้าของรางวัลเอ็มมี่ ก็มารับบทให้เสียง โรชาน (Roshan) อาจารย์ของบาซิมในเกมด้วยAssassin’s Creed Mirage เริ่มเปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้าตั้งแต่วันนี้ บน PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One และ Amazon Luna รวมถึงบน Windows PC ผ่าน Epic Games Store และ Ubisoft Store ผู้เล่นยังสามารถสมัครสมาชิก Ubisoft+ เพื่อเข้าถึงเกมเมื่อเปิดตัวได้ทันที ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ubisoft.com/th-th/game/assassins-creed/mirage