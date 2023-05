โซนีเผยยอดขายแว่น PSVR 2 เกือบ 6 แสนชุดช่วงเดือนครึ่ง

ข้อมูลดังกล่าวเริ่มนับจากวันจำหน่าย 22 กุมภาพันธ์ไปจนถึงช่วงตัดยอดสิ้นสุดปีงบประมาณ ถือเป็นตัวเลขทางการครั้งแรกจากโซนีเอง จากที่ก่อนหน้านี้ไม่มีระบุในรายงานยอดขายของทั้งบริษัทเมื่อเทียบกับแว่นรุ่นแรกในระยะเวลาเท่ากัน PSVR 2 ก็ขายได้เร็วกว่าราว 8 เปอร์เซ็นต์ แม้จะมีความแตกต่างทั้งราคา ฐานจำนวนคอนโซล และเดือนที่เปิดจำหน่าย โดยรายงานครั้งสุดท้ายของแว่นรุ่นแรกอยู่ที่ 5 ล้านชุดเมื่อปลายปี 2019ด้านซอฟต์แวร์ เกมเด่นก็มี Horizon Call of the Mountain และ Gran Turismo 7 ของโซนีเอง โดยในอนาคตจะมีผีชีวะ Resident Evil 4 จากแคปคอม บริษัทกำจัดผี Ghostbusters และเกมดนตรียอดฮิต Beat Saber ตามออกมาอีกนอกเหนือจากประเด็น PSVR 2 งานพรีเซนต์ของโซนียังเผยยอดขายเกมฮิตที่แปลงมาลง PC ด้วย ได้แก่ Marvel’s Spider-Man Remastered จากเดือนสิงหาคมปีก่อนอยู่ที่ 1.5 ล้านชุด และ The Last of Us Part I อยู่ที่ 368,000 ชุดจากเดือนมีนาคม ได้กระแสซิรีส์คนแสดงที่มาแรงในฝั่งบริการสมาชิกรายเดือน PlayStation Plus การปรับโครงสร้างเพิ่มขั้นแพงกว่าพร้อมสิทธิพิเศษก็ได้รับความสนใจจากฐานผู้ใช้มากถึง 30 เปอร์เซ็นต์ แบ่งเป็นขั้นพรีเมียม 8 ล้านราว 17 เปอร์เซ็นต์และขั้นเอ็กส์ตรา 6.1 ล้านอัตราส่วน 13 เปอร์เซ็นต์