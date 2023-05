ชาวเน็ตแชร์ทริคทวง "พลังน้ำแข็ง" คืนมาในเกมเซลด้าภาคใหม่

สำหรับเทคนิคใหม่ที่เขาเพิ่งค้นพบนั้น มันคือการใช้ลูกธนูน้ำแข็งยิงลงไปที่ผิวน้ำเพื่อสร้างแท่นแพลตฟอร์มน้ำแข็งสี่เหลี่ยมขึ้นมา แล้วใช้สกิล Ultrahand ของแขนดัดแปลงข้างขวาหยิบจับแท่นแพลตฟอร์มเลื่อนขึ้นเลื่อนลงหนึ่งรอบ จากนั้นก็กระโดดขึ้นไปเหยียบบนแท่นแล้วใช้ทักษะความสามารถ Recall ย้อนศรการเคลื่อนที่ของวัตถุเพื่อดันพาตัวเองขึ้นสู่ที่สูง ดูแล้วไม่ต่างอะไรจากสกิล Cryonis ในภาคก่อนเลยแม้แต่น้อย

gamerant

หากใครที่ได้ลองสัมผัสเกมแล้วคงรู้ดีว่า "ลิงค์" ตัวละครเอกของเราในภาคนี้ เขาจะไม่มีอุปกรณ์แทบเล็ต Sheikah Slate ไอเทมวิเศษสำหรับการใช้พลังรูนต่างๆได้อีกต่อไปเหมือนในภาคก่อน Breath of the Wild โดยหนึ่งในความสามารถที่ขาดหายไปและถูกแฟนๆบ่นคิดถึงมากที่สุด คงหนีไม่พ้นทักษะที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างแท่งเสาน้ำแข็งโผล่ขึ้นมาจากน้ำได้ นั่นเองทว่าล่าสุดดูเหมือนสกิลทักษะดังกล่าว มันอาจไม่ได้อันตรธานหายไปจากตัวเกมภาค Tears of the Kingdom เสียทีเดียว เมื่อมีสมาชิก Reddit ท่านหนึ่งผู้ใช้นามแฝงว่าได้ทำการทดลองประยุกต์หยิบนำลูกเล่นทั้งหมดที่มีในภาคนี้มาคิดนอกกรอบ จำลองสร้างแพลตฟอร์มน้ำแข็งขึ้นมาใช้งานในเกมได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องง้อพึ่งพาพลังของแทบเล็ตนับเป็นเกมที่หลายคนเอ่ยปากชื่นชมในเรื่องของไอเดียความคิดสร้างสรรค์ ด้วยการมอบโอกาสให้ผู้เล่นใช้ระบบกลไกภายในเกมทดลองหยิบจับสร้างประดิษฐ์สิ่งของต่างๆได้อย่างใจนึก จะสร้างสะพาน สร้างอาวุธ สร้างยานพาหนะ เครื่องบิน หรือหุ่นยนต์ยักษ์ ก็ล้วนทำได้อย่างอิสระเสรี หากใครอยากลิ้มลองก็สามารถซื้อหาตัวเกมไปเล่นได้แล้วตั้งแต่วันนี้ เอ็กคลูซีฟเฉพาะเครื่อง นินเทนโด สวิตช์