เซลด้า "Tears of the Kingdom" อวดยอดขาย 3 วันทะลุ 10 ล้าน

ตัวเกมได้วางจำหน่ายพร้อมกันทั่วโลกเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยในจำนวนนี้แยกเป็นตลาดญี่ปุ่นทำได้ 2.24 ล้านชุดและตลาดอเมริกามากกว่า 4 ล้านชุด ขึ้นแท่นเกมนินเทนโดที่ขายเร็วที่สุดในภูมิภาคนี้ในฝั่งนักวิจารณ์ ตัวเกมก็กวาดคะแนนเต็มได้จากหลายสำนัก มีผลเฉลี่ยสูงถึง 96 เต็ม 100 บนเว็บไซต์เมตาคริติกลักษณะของเกม Tears of the Kingdom จะเป็นแนวแอคชันผจญภัยบนโลกเปิดกว้างอยู่ในดินแดน Hyrule ที่มีภูมิประเทศหลากหลายและเกาะลอยฟ้าลึกลับ ให้อิสระผู้เล่นในการเลือกจุดหมายไม่เป็นเส้นตรง สามารถคิดวิธีต่อสู้แก้ปริศนาได้อย่างหลากหลายด้วยพลังพิเศษที่มีให้เมื่อเทียบกันแล้ว เซลด้าภาคก่อนหน้า Breath of the Wild จากปี 2017 ก็มียอดปัจจุบันกว่า 30 ล้านชุดนับรวมบนสวิตช์และ Wii U โดยส่วนหนึ่งเป็นยอดขายแบบระยะยาว คนที่ซื้อเครื่องใหม่มักจะซื้อพ่วงไปด้วยกันเมือปลายปี 2022 ทางนินเทนโดก็เพิ่งปล่อยเกมโปเกมอนใหม่ Scarlet และ Violet ทำยอด 3 วันแรกผ่านหลัก 10 ล้านชุดได้เช่นกัน