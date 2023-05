เกมสยองขวัญ "Daymare 1994: Sandcastle" ปล่อยเดโมให้ทดลองเล่นแล้ว!

"Daymare: 1994 Sandcastle" จะปูพื้นไปสู่เหตุการณ์ในเกม Daymare: 1998 ผู้เล่นจะได้รับบทเป็น Dalila Reyes อดีตสายลับพิเศษของรัฐบาลที่เข้าร่วมหน่วยรบ H.A.D.E.S. (Hexacore Advanced Division for Extraction and Search) พร้อมภารกิจแทรกซึมเข้าไปในศูนย์ทดลองที่ล้ำหน้าที่สุดของสหรัฐอเมริกา โดยไม่รู้เลยว่ามีอันตรายที่น่าสพรึงกลัวรอเธออยู่ในเดโมผู้เล่นจะมีโอกาสได้สัมผัสกับจุดเริ่มต้นของเนื้อเรื่องในเกม พร้อมได้ทดลองทั้งระบบการเล่น ระบบต่อสู้ และกราฟิกในเกมอย่างละเอียด โดยผู้เล่นจะสามารถทดลองใช้อาวุธในเกมแทบทุกชนิด นอกจากนี้ผู้เล่นยังสามารถส่งต่อความคิดเห็นให้แก่ทีมพัฒนา เพื่อนำไปปรับปรุงตัวเกมให้ตอบสนองความคาดหวังของผู้เล่นได้อย่างเต็มที่คุณ Leonardo Caltagirone ผู้ก่อตั้งค่ายพัฒนา Leonardo Interactive กล่าวว่า “เรามีความตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่จะได้บรรลุความพยายามตลอดหลายปีของเรา เพื่อผลิตผลงานภาคต่อที่คู่ควรกับเกมภาคแรกที่วางจำหน่ายไป โดยผมและทีมอดใจรอไม่ไหวแล้วที่จะให้คุณได้เห็นข้อปรับปรุงอย่างชัดเจนหลายจุดที่เราเพิ่มเข้าสู่เกม”เดโมเกม "Daymare: 1994 Sandcastle" เปิดให้ดาวน์โหลดแล้วทางร้านค้า Steam และเตรียมจะวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในวันที่ 30 สิงหาคมนี้ บนแพลตฟอร์ม PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S และ Xbox One