กราฟิกการ์ด RTX 40 จัดโปรโมชันพ่วงเกม "Diablo IV"

โปรโมชันดังกล่าวจะมีผลในหลายภูมิภาคทั่วโลกรวมเมืองไทยเริ่มตั้งแต่ตอนนี้จนถึงวันที่ 13 มิถุนายน โดยการ์ดรุ่นที่เข้าข่ายก็ได้แก่ GeForce RTX 4070, 4070 Ti, 4080 และ 4090 จากผู้ผลิตและร้านค้าที่ร่วมรายการตัวเกม Diablo IV จะมีการใช้ลูกเล่นของกราฟิกการ์ด RTX 40 อย่างเช่น DLSS3 ปัญญาประดิษฐ์ช่วยอัพสเกลและเพิ่มเฟรมเรตภาพ Nvidia Reflex เพิ่มความเร็วในการตอบสนอง รวมถึงแสงเงา Ray Tracing ที่จะอัพเดตเพิ่มหลังจำหน่ายการพ่วงเกมมาให้จะเป็นรหัสสำหรับกรอกใน Battle.net บน PC ต้องลงโปรแกรม GeForce Experience ตรวจสอบยืนยันการติดตั้งการ์ดก่อน โดยจะมีไอเทมพาหนะม้า Light-Bearer Mount และเกราะ Caparison of Faith Armor ให้นำไปใช้ในเกมด้วยนอกจากนี้ ผู้ซื้อการ์ดจะได้รับไอเทมโบนัสอื่นๆ ในเกมค่ายบลิซซาร์ดเช่นกัน ได้แก่ Diablo III มีปีก Inarius Wings และสัตว์เลี้ยง Inarius Murloc Pet, เกมออนไลน์ World of Warcraft ได้พาหนะ Amalgam Rage Mount และเกมฟรี Diablo Immortal เป็นชุดแต่งตัวละคร Umber Winged Darkness Cosmetics Setสำหรับเกม Diablo IV จะวางจำหน่ายจริงในวันที่ 6 มิถุนายน ลงคอนโซล PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S และ PC