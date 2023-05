นินเทนโดสวิตช์ผ่านหลัก 125 ล้านเครื่องทั่วโลก

ระหว่างเดือนเมษายน 2022 ถึงมีนาคม 2023 เครื่องสวิตช์ก็ขายเพิ่มไปอีก 17.97 ล้านชุดโดยเครื่องรุ่น OLED มาเป็นอันดับหนึ่ง ตามด้วยรุ่นปกติและรุ่น Lite รั้งท้าย ภาพรวมยอดตก 22.1 เปอร์เซ็นต์จากปีก่อนที่ทำยอดไว้ 23.06 ล้านชุดในรอบปีหน้าระหว่างเมษายน 2023 ถึงมีนาคม 2024 ทางบริษัทก็ตั้งเป้ายอดขายไว้เพียง 15 ล้านเครื่อง ถือว่าแผ่วลงตามระยะเวลานับตั้งแต่วางจำหน่ายครั้งแรกเมื่อปี 2017ด้านซอฟต์แวร์เกม ยอดขายทั้งปีก็อยู่ที่ 213 ล้านชุด มีเกมเด่นอย่างโปเกมอน Scarlet และ Violet ทำได้ถึง 22.1 ล้าน เกมยิงพ่นสี Splatoon 3 อยู่ที่ 10.6 ล้าน และเกมกีฬา Nintendo Switch Sports อยู่ที่ 9.6 ล้าน ส่วนเกมใหม่ที่เพิ่งออกไม่นานอย่าง Fire Emblem Engage ก็ทำยอด 1.61 ล้านและ Metroid Prime Remastered อยู่ที่ 1.09 ล้านสำหรับยอดเกมแบบนับรวมหมด Mario Kart 8 Deluxe ก็เพิ่มเป็น 53 ล้าน ตามด้วย Animal Crossing: New Horizons อันดับสอง 42 ล้าน และเกมต่อสู้ Super Smash Bros. Ultimate อันดับสาม 31 ล้าน โดยเกมทั้งหมดทุกค่ายของเครื่องสวิตช์ได้ขายรวมกันผ่านหลัก 1 พันล้านชุดแล้วหลังจากนี้ เกมฟอร์มใหญ่ที่เหลือของเครื่องนินเทนโดสวิตช์ก็มีเซลด้าใหม่ Tears of the Kingdom ออกวันที่ 12 พฤษภาคม ต่อด้วย Pikmin 4 วันที่ 21 กรกฎาคม และ DLC ภาคขยายโปเกมอนกำหนดออกในช่วงฤดูหนาว