RoV VALOR CITY 2023 เปิดศึกเฟ้นหาตัวแทนภาคอีสาน 6 - 7 พ.ค.นี้

เมื่อวันที่ 29 - 30 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา RoV VALOR CITY 2023 ได้จัดการแข่งขันรอบคัดเลือกตัวแทนภาคกลางขึ้นที่เซ็นทรัล เวสต์เกต การแข่งขันสุดเดือดเดินทางมาถึงคู่ชิงแชมป์ภาคกลางระหว่าง KOG Junior และ Bacon Dream ถึงแม้จะแน่นอนแล้วว่าทั้ง 2 ทีมจะได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ แต่ก็ยังแข่งขันกันต่ออย่างดุเดือดเพื่อชิงตำแหน่งที่ 1 ของภาคกลาง และชิงสายบนของการแข่งขันในรอบชิง จนในที่สุดการแข่งขันก็จบลงที่ KOG Junior เอาชนะ Bacon Dream ไปด้วยสกอร์ 3-2 แต่ก็ไม่แน่ว่าทั้ง 2 ทีมอาจจะได้เจอกันอีกครั้งในรอบชิงชนะเลิศที่เซ็นทรัล เชียงใหม่ ถึงตอนนั้นจะเป็นยังไงต้องมารอลุ้นกันไปต่อกันที่ภาคที่ 2 ของรายการแข่งขัน ครั้งนี้เราจะจัดการแข่งเพื่อคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้น ณ เซ็นทรัล ขอนอก่อน ชั้น 5 ขอนแก่นฮอลล์ ในวันที่ 6 - 7 พฤษภาคม 2566 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป โดย 8 ทีมสุดแกร่งที่ผ่านเข้ารอบ และจะมาโชว์ฝีมือให้เราดูในวันงาน ได้แก่ BIGZISE, Violent by JBL QUANTUM, Panthera Celestine, Peanut Butter, AIR FORCE ESPORT, ME FIRE MAI?, Phoenix X FAKE และ Noskillนอกจากการแข่งขันสุดมันที่จัดให้ทุกคนได้เชียร์อย่างใกล้ชิดติดขอบเวทีแล้ว ยังมีกิจกรรมมากมายให้ผู้ร่วมงานได้ร่วมสนุกเพื่อชิงของรางวัลพรีเมี่ยมที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษเฉพาะงานนี้เท่านั้น รวมถึงของรางวัลจาก RoV สุดเอ็กซ์คลูซีฟ1. ผู้เข้าร่วมงาน 200 คนแรกของแต่ละวัน รับโค้ดสกินถาวรฟรีโค้ดสกินถาวรสามารถเลือกสกินได้เพียง 1 จาก 5 สกินเท่านั้น และในแต่ละวัน สกินที่เลือกได้จะไม่เหมือนกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้- วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 แจก Slimz: Rumble Time / Yue: Fleeting Gaze / Helen: Forest Tale / Tachi: Tidal Surge / Keera: Carano Scholar- วันที่ 7 พฤษภาคม 2566 แจก Elsu: Snow Eagle / Krixi: Empyrean Champion: Aquarius / Aya: Victorious Banner / Dextra: Busy Monday / Sinestrea: Lazy Sunday2. กิจกรรมเข้าห้องไวรับสกินฟรีแจกสกินรางวัลใหญ่ที่ใครเห็นก็ต้องว้าวในกิจกรรมบนเวทีตลอดทั้งวัน เพียงเข้าห้องให้ไวที่สุด สงวนสิทธิ์เฉพาะคนมางานออฟไลน์ภาคกลางเท่านั้น โดยสกินที่แจก มีดังนี้- Dimension Breaker Violet, Tel'Annas และ Nakorth- Interstellar Council- Dystopia Enforcer: Tarantula Amily- Lion Bolt Raz- Sunlight God Zata- Fluttering Chikadee Alice- Yakuza Ryoma- Yakuza Taara- Demonic Ruler Wukong- Disciple of Science Valhein*สกินที่แจกมีจำนวนจำกัด3. กิจกรรม walk-in แข่ง RoV 5v5 ชิงเงินรางวัลรวม 20,000 บาท สมัครฟรี ไม่จำกัดอายุ- อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท- อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท- อันดับ 3-4 ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาทรวม 10,000 บาทต่อวัน การแข่งขันมีตลอด 2 วันงาน1. เปิดรับสมัครเวลา 10.00-11.00 น. ของวันที่ 6-7 พ.ค. ที่หน้างาน2. การแข่งขันจบในวันเดียว รับสมัคร 128 ทีมต่อวันเท่านั้น3. ต้องมาเป็นทีม 5 คน ตัวสำรอง 1 คน รวมเป็น 64. แข่งแบบ 5v5 รอบ 128 ทีมถึง Semifinals เป็น Bo1 ส่วนรอบ Finals เป็น Bo35. ทำการแข่งขันทั้งแต่เวลา 11.00 น.เป็นต้นไปจนได้ผู้ชนะประจำวัน 4 อันดับ6. ทีมที่ได้อันดับที่ 1-4 ของวันที่ 6 พ.ค. ไม่สามารถลงแข่งขันในวันที่ 7 พ.ค. ได้7. ทีมงานไม่มีการสำรองมือถือ หรือไอดีใดๆไว้ให้ โปรดเตรียมพร้อมมาด้วยตัวเอง8. สามารถใช้ iPad หรือ Tablet ในการแข่งขันได้ แต่ห้ามใช้อุปกรณ์เสริมอื่นๆที่อาจทำให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน*ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาหน้าบัญชีมาเพื่อรับรางวัล (กรณีได้รางวัล)*สำหรับผู้เข้าแข่งขันที่อายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครอง และใช้เอกสารของผู้ปกครองเพื่อรับรางวัลร่วมกิจกรรม Rally Card ภายในงาน สะสมตราประทับให้ครบทุกบูธ แลกรับรางวัล เสื้อ Jersey , เสื้อฮู้ดดี้ , เสื้อ T-Shirt Oversized , ถุงผ้า , แมสก์ และของรางวัล in-game จาก RoV ฟรี1. กดไลค์เพจ RoV VALOR CITY 2023 เพื่อรับ Rally Card นำไปเล่นกิจกรรม2. ร่วมกิจกรรมที่บูธภายในงานเพื่อเก็บตราประทับให้ครบทุกบูธ3. เมื่อเก็บตราประทับครบแล้ว นำ Rally Card กลับมาที่จุดลงทะเบียนเพื่อแลกรับของรางวัล4. Rally Card และของรางวัลแต่ละชนิดมีจำนวนจำกัด- M150- TANSANSU- RoV walk-in 1v1*Rally Card และของรางวัลมีจำนวนจำกัดพิเศษสำหรับแฟน ๆ ทีม RoV ระดับโปรลีค เรายก RPL shop จัดสินค้าลิขสิทธิ์แท้จากทีมดังไปให้ชอปกันถึงภายในงาน ทั้งสินค้าจาก Bacon Time, Buriram United Esports, EVOS x Thai Fight Pathum, PSG Esports เตรียมตัวเตรียมตังค์กันมาให้พร้อม ซื้อง่ายจ่ายคล่องที่งาน RoV VALOR CITY 2023ส่งท้ายการแข่งขันรอบออฟไลน์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยมินิคอนเสิร์ตโดยแรปเปอร์ชื่อดัง SPRITE x OG BOBBY x ESKIIMO จาก HYPETRAIN GROUP ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00 น.มีทั้งการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจาก 8 ทีมสุดเดือด และกิจกรรมแจกของในงาน ทั้งไอเทม in-game รวมถึงของรางวัลสุดพรีเมียมเฉพาะงานนี้เท่านั้น พลาดไม่ได้แล้ว มาพบกันได้ในงาน RoV VALOR CITY 2023 การแข่งขันเกม RoV สี่ภาค รอบคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 6 - 7 พฤษภาคม 2566 ณ เซ็นทรัล ขอนแก่น ชั้น 5 ขอนแก่นฮอลล์ ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป เข้าร่วมงานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://rovvalor2023.com/