TDKeane คว้าสิทธิ์ตัวแทนไทย ลุยศึก VBL INTERNATIONAL SERIES ณ ประเทศเยอรมัน

ผู้เข้าแข่งขันรอบ 4 คนสุดท้าย ได้แก่ FaZeJUBJUB, FaZeTDKeane, NRsBenz และ GRATZxSirX โดยเกมแรก GRTZxSirX vs FaZeTDKeane เป็นฝั่งเอาชนะไปได้ 2-0 เกม ส่วนคู่ถัดมา NRsBenz vs FaZeJUBJUB เป็นฝั่งของ FaZeJUBJUB ที่โชว์ความแข็งแกร่งเอาชนะไปได้ 2-1 เกม รอบชิงที่ 3 GRTZxSirX คว้าชัยเอาชนะ NRsBenz ไปได้ 2-1 เกม และรอบชิงชนะเลิศเป็นศึกสายเลือดระหว่าง FaZe Clan พบกัน และเป็นฝั่ง FaZeTDKeane ที่คว้าชัยเหนือเพื่อนร่วมทีมอย่าง FaZeJUBJUB ไป 2-0 เกม รับเงินรางวัล 250 USD พร้อมสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทย และตั๋วชมแมตช์สุดพิเศษ FC BAYERN MUNCHEN vs RB LEIPZIGชนะเลิศอันดับที่ 1 - FaZeTDKeaneรองชนะเลิศอันดับที่ 1 - FaZeJUBJUBอันดับที่ 3 - GRTZxSirXอันดับที่ 4 - NRsBenzนอกจากนี้ ยังมี Show Match สุดพิเศษ จากเหล่าอินฟูลเอนเซอร์ชื่อดัง TAO STP, เกมส์เอง ขอบสนาม, แนตตี้ เสือร้องไห้ และ Geeknites Gaming อีกด้วยติดตามข่าวสาร FIFA Online 4 ได้ที่Facebook : https://www.facebook.com/fo4thailand Youtube : https://www.youtube.com/@fifaonline4thailand229 Discord : https://discord.gg/hzCtDs3mma