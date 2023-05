เกมฮีโร่ "Marvel's Midnight Suns" ย้ายลง PS4 เริ่มขาย 11 พ.ค.นี้

เดิมที เกมนี้ก็เปิดตัวออกมาครั้งแรกว่าจะลงทุกแพลตฟอร์ม แต่การพัฒนาก็ประสบปัญหาต้องเลื่อนหลายรอบ จนสุดท้ายก็วางจำหน่ายได้เฉพาะคอนโซล PS5, Xbox Series X|S และ PC เมื่อเดือนธันวาคมปีก่อนล่าสุด ค่าย 2K และสตูดิโอ Fixaris ผู้พัฒนาก็จะปล่อยเวอร์ชันคอนโซลยุคเก่า PS4 และ Xbox One เพิ่ม เตรียมขายแบบดิจิตอลดาวน์โหลดในวันที่ 11 พฤษภาคมนี้ ส่วนของเครื่องนินเทนโดสวิตช์นั้นถูกยกเลิกไม่มีแผนอีกแล้วเนื้อหาของเกม Midnight Suns จะดึงเอาหนังสือคอมิกมาดัดแปลง ให้ผู้เล่นสวมบท The Hunter ตัวละครใหม่รวมทีมฮีโร่มาร์เวลต่อสู้กับการรุกรานของกองทัพอสูรร้ายเหนือธรรมชาติ ทำเป็นแนววางแผนสลับเทิร์นต่อสู้ด้วยการเลือกใช้การ์ดพลังพิเศษ สร้างโดยทีมงานเดียวกับซีรีส์ XCOMหลังวางจำหน่าย ตัวเกมก็มีการทำ DLC เพิ่มเนื้อเรื่องตัวละครและการต่อสู้ท้าทายใหม่ๆ โดยจะปล่อยชุดสุดท้าย Blood Storm ในวันที่ 11 พฤษภาคมเช่นกัน อีกทั้งผู้เล่นคอนโซล PS4 และ Xbox One จะสามารถซื้อ DLC ทั้งหมดได้เลยตั้งแต่วันแรก