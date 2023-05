"Puzzle Bobble Everybubble!" เตรียมวางจำหน่ายบนสวิตช์ 23 พ.ค.นี้

Puzzle Bobble เกมแฟรนไชส์ระดับตำนานแห่งการยิงฟองสบู่ เปิดตัวครั้งแรกในปี 1994 ซึ่งมีอีกชื่อว่า "Bust-a-Move" สำหรับการจำหน่ายในประเทศฝั่งตะวันตก โดย Puzzle Bobble เป็นจุดเริ่มต้นของเกมแนว Bubble Shooter และตอนนี้การผจญภัยไม่มีที่สิ้นสุดของเหล่ามังกรฟองสบู่ Miniroon ทั้ง 4 ตัวละคร Bub, Bob, Peb และ Pab ในดินแดนแห่งสายรุ้ง กำลังจะกลับมาอีกครั้งใน Puzzle Bobble Everybubble!- เกม action-puzzle เหนือกาลเวลา ที่ไม่จำกัดเวลาในการเล่นอีกต่อไป เพื่อสร้างคะแนนที่สูงที่สุด- ตัวละครสุดแสนน่ารักของเหล่ามังกรฟองสบู่อันเป็นสัญลักษณ์- ไอเทมและกิมมิคต่าง ๆ ที่จะทำให้ฟองระเบิดสนุกยิ่งขึ้น- โหมดเนื้อเรื่องที่รองรับผู้เล่นพร้อมกันได้มากสุดถึง 4 คน- ไม่ใช่เพียงแค่การต่อสู้ 1 vs 1 แต่ยังรองรับการสู้กันเป็นทีมแบบ 2 vs 2- รองรับการเล่นผ่านระบบออนไลน์พร้อมกันได้ถึง 2 คน- การครอสโอเวอร์ครั้งแรกของเกมระดับตำนานกับ PUZZLE BUBBLE VS SPACE INVADERSPuzzle Bobble Everybubble! สั่งซื้อล่วงหน้าได้แล้ววันนี้ และจำหน่ายอย่างเป็นทางการในวันที่ 23 พฤษภาคม 2023 นี้ บน Nintendo Switch