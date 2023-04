เผยวันจำหน่าย "Armored Core VI" เกมหุ่นยนต์จากผู้สร้าง Elden Ring

ผู้พัฒนาเกมนี้คือสตูดิโอ FromSoftware เจ้าเดียวกับดาร์คโซลส์และเอลเดนริง โดยแฟรนไชส์ Armored Core เป็นผลงานเก่าแก่ของพวกเขาออกมาครั้งแรกตั้งแต่ปี 1997 และมีการทำภาคต่ออยู่เรื่อยๆ รวมอายุกว่า 25 ปีแล้วลักษณะของเกม Armored Core จะให้ผู้เล่นขับหุ่นยนต์ต่อสู้ในสมรภูมิใหญ่ มีทั้งศึกภาคพื้นดิน อากาศ ปะทะบอสนักบินมือหนึ่งหรือจักรกลขนาดยักษ์ และที่สำคัญคือการปรับแต่งหุ่นเองเลือกชิ้นส่วนอาวุธได้ตามที่ถนัด เน้นยิงระยะไกล เข้าประชิดหรือกวาดเป้าหมายวงกว้าง พร้อมลูกเล่นการเคลื่อนที่จู่โจมป้องกันเนื้อเรื่องของภาคใหม่ Fires of Rubicon จะเกี่ยวกับการค้นพบสสาร Coral บนดาวเคราะห์ห่างไกล Rubicon 3 เป็นแหล่งพลังงานที่จะคาดว่าจะทำให้เทคโนโลยีของมนุษย์ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว แต่สุดท้ายกลับสร้างหายนะกลืนกินทั้งระบบดาวรอบๆ ด้วยเปลวไฟและพายุหลังเวลาผ่านไปเกือบครึ่งศตวรรษ สสารนี้ก็ปรากฎขึ้นมาอีกครั้งบนดาว Rubicon 3 ที่ถูกปิดตาย ทำให้องค์กรและกลุ่มต่อต้านต่างๆ ต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงสสาร โดยที่ผู้เล่นจะรับบทเป็นทหารรับจ้างอิสระแทรกซึมเข้ามาในดาวนี้ท่ามกลางการดิ้นรนของแต่ละฝ่ายตัวเกม Armored Core VI Fires of Rubicon จะวางจำหน่ายบนคอนโซล PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S และ PC ร้าน Steam สามารถสั่งจองได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อรับโบนัสชิ้นส่วนหุ่นและลวดลายตราสัญลักษณ์ปลดล็อกล่วงหน้านอกจากนี้ เกมจะมีชุดพิเศษ Deluxe Edition เพิ่มหนังสือรวมภาพศิลป์และอัลบั้มเพลงประกอบแบบดิจิตอล รวมถึงชุดจัดเต็ม Collector's Edition และ Premium Collector's Edition กล่องใหญ่เพิ่มของสะสมหลายชิ้น มีโมเดลหุ่นยนต์มาให้ด้วย