Diablo IV เปิดสเปค PC เวอร์ชันเตรียมขายจริง

ค่ายบลิซซาร์ดเผยสเปค PC สำหรับเกมฮิต Diablo IV เป็นเวอร์ชันสุดท้ายเตรียมวางจำหน่ายจริงวันที่ 6 มิถุนายน
ก่อนหน้านี้ ตัวเกมก็เคยเปิดทดสอบโอเพนเบต้ามาแล้วด้วยสเปคอีกชุดหนึ่ง ส่วนครั้งนี้จะเป็นเกมเต็มมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมเล็กน้อยและจะเทียบเท่ากับเวอร์ชันทดสอบ Server Slam (เซิร์ฟเวอร์สแลม) ระหว่างวันที่ 13 ถึง 15 พฤษภาคม
จุดที่น่าสนใจคือขนาดพื้นที่ต้องใช้ 90GB และตัวเก็บข้อมูลแบบ SSD เท่ากันหมดทุกระดับ ซึ่งทางค่ายยืนยันว่าแบบ HDD ก็สามารถเล่นได้แม้จะด้อยลงไปบ้าง รวมถึงซีพียูแบบ Dual Core และชิปกราฟิกแบบฝังในตัวก็อาจเปิดเกมได้เช่นกัน แม้จะต่ำกว่าสเปคที่กำหนด
สำหรับขั้นสุด Ultra 4K ที่อัตราภาพ 60 FPS ก็จะใช้หน่วยความจำ (RAM) มากถึง 32GB และหากจะเปิดลูกเล่นอัพสเกลเพิ่มเฟรมเรต DLSS3 จะต้องมีกราฟิกการ์ด ซีรีส์ Geforce RTX 40 ด้วย
สเปคขั้นต่ำสุด
OS: 64-bit Windows 10 version 1909 หรือใหม่กว่า
Processor: Intel Core i5-2500K หรือ AMD FX-8350
Memory: 8 GB RAM
Graphics: NVIDIA GeForce GTX 660 หรือ AMD Radeon R9 280
DirectX: Version 12
Storage: SSD พื้นที่เกิน 90 GB
Internet: Broadband Connection
สเปคขั้นกลาง
OS: 64-bit Windows 10 version 1909 หรือใหม่กว่า
Processor: Intel Core i5-4670K หรือ AMD Ryzen 1300X
Memory: 16 GB RAM
Graphics: NVIDIA GeForce GTX 970 หรือ AMD Radeon RX 470
DirectX: Version 12
Storage: SSD พื้นที่เกิน 90 GB
Internet: Broadband Connection
สเปคสำหรับขั้นสูง
OS: 64-bit Windows 10 version 1909 หรือใหม่กว่า
Processor: Intel Core i7-8700K หรือ AMD Ryzen 2700X
Memory: 16 GB RAM
Graphics: NVIDIA GeForce RTX 2060 หรือ AMD Radeon RX 5700 XT
DirectX: Version 12
Storage: SSD พื้นที่เกิน 90 GB
Internet: Broadband Connection
สเปคขั้นสุด Ultra 4K
OS: 64-bit Windows 10 version 1909 หรือใหม่กว่า
Processor: Intel Core i7-8700K หรือ AMD Ryzen 7 2700X
Memory: 32 GB RAM
Graphics: NVIDIA GeForce RTX 3080 หรือ ซีรีส์ RTX 40 เพื่อใช้งาน DLSS3 หรือ AMD Radeon RX 6800 XT
DirectX: Version 12
Storage: SSD พื้นที่เกิน 90 GB
Internet: Broadband Connection
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารวงการเกมครับ*