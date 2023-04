Magic: The Gathering วางจำหน่ายการ์ดชุดใหม่ "March of the Machine"

Elesh Norn มารดาแห่งจักรกลและผู้นำทัพ Phyrexian ได้รวบรวมกำลังพลเพื่อรุกรานทุกโลกใน Multiverse ไปพร้อมๆกัน นางต้องการแผ่ขยายอำนาจเพื่อเผยแพร่ความงดงามของ “New Phyrexia” ไปทั่วทุกโลก ในความพยายามที่จะเปลี่ยนทุกสิ่งมีชีวิตให้กลายเป็น Phyrexianภายใต้การชี้นำของทีมผู้กล้า Planeswalker เหล่าผู้กล้าในตำนานจากโลกต่าง ๆ จะต้องร่วมมือกันเพื่อต่อต้านกองทัพ Phyrexian โดยครั้งนี้เหล่าตัวละครยอดฮิตของ Magic จะผนวกกำลังเพื่อต่อสู้ในศึกครั้งสุดท้ายโดยมีชะตาของโลกพวกเขาและโลกอื่นๆทั้งหมดเป็นเดิมพันMarch of the Machine นำเสนอยุทธวิธีการเล่นใหม่ ๆ มากมาย โดยเฉพาะการ์ดแบบใหม่ที่เร้าใจมากที่สุดอย่าง Battle การ์ดสองหน้าแบบใหม่ล่าสุด ซึ่งเมื่อเล่นการ์ดแบบ Battle คุณจะสามารถเลือกคู่ต่อสู้มาปกป้องมัน การ์ด Battle จะคล้ายกับการ์ด Planeswalker ที่จะสามารถได้รับความเสียหายหรือถูกโจมตีได้ แต่เมื่อมันแพ้ คุณจะสามารถพลิกมันให้เป็นการ์ดอันทรงพลังใบใหม่ได้แบบฟรี ๆ! Battle เป็นการ์ดประเภทใหม่ ซึ่ง Wizards ไม่ได้เปิดตัวการ์ดประเภทใหม่มานับตั้งแต่การเปิดตัวการ์ดประเภท Planeswalker ในปี ค.ศ. 2007 ซึ่งรับประกันได้เลยว่าผู้เล่นจะได้สัมผัสประสบการณ์การเล่นแนวใหม่ที่สนุกเร้าใจมากกว่าเดิมแน่นอนนอกจากนี้ยังมี Backup ซึ่งเป็นความสามารถของ Creature ที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นสามารถวางเม็ด +1/+1 บน Creature เพื่อให้ Creature นั้นได้รับความสามารถเพิ่มเติมโดยอิงจาก Creature ที่วางเม็ด ส่วนแฟน ๆ ของกองทัพ Phyrexian ก็จะได้สนุกกับ Incubator ซึ่งเป็น Artifact ที่จะลงมาในสนามพร้อมเม็ด +1/+1 และสามารถเปลี่ยนเป็น Creature ได้ด้วยการจ่าย 2 มานาผลิตภัณฑ์กลุ่ม Jumpstart และ Commander จะกลับอีกครั้งมาใน March of the Machine เช่นกัน โดยชุด Commander จะมอบ 5 ธีมใหม่สุดเร้าใจ ได้แก่:⦁Phyrexian Cats⦁Zhalfir Knights⦁Shaman Creatures⦁Convoke Angels⦁Gremlin Artifactsส่วนชุด Jumpstart นำเสนออีก 5 ธีมใหม่ที่ไฉไลไม่แพ้กันทั้ง:⦁Brood⦁Overachiever⦁Expendable⦁Reinforcement⦁Buffเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของการต่อสู้ที่ลุกลามไปทั่ว Multiverse March of the Machine จะมีการนำเสนอรูปแบบการ์ดพิเศษหลากหลายรูปแบบที่สุดเท่าที่เคยมีมา โดยกรอบพิเศษที่โผล่มาในเห็นไนชุดก่อนหน้า จะกลับมาใน March of the Machine พร้อมกรอบพิเศษใหม่หลายแบบที่จะแสดงอัตลักษณ์ของโลกอื่นๆเพิ่มเติม กรอบพิเศษเหล่านี้จะถูกใช้กับ Multiverse Legends ทีมฮีโร่ในตำนานที่ร่วมต่อสู้เพื่อต้านทานการรุกรานจากเหล่า Phyrexianนอกจากนี้ การ์ดชุดใหม่จะมีการใช้กระบวนการการเคลือบการ์ดสะท้อนแสงแบบใหม่ โดยจะมีการ์ดลวดลาย Halo Foil ที่สามารถพบได้บนการ์ด Multiverse Legends ซึ่งลวดลายพิเศษนี้จะหาได้จาก Collector Boosters เท่านั้น ท้ายสุด เพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ 30 ปีของ Magic ผู้เล่นมีโอกาสที่จะได้รับการ์ดโปรโมพิเศษ 3 ใบ จากการเข้าร่วมกิจกรรม Prerelease ของ March of the Machine จากร้านสมาชิก WPNMarch of the Machine จะมีวางจำหน่ายในรูปแบบ Draft Boosters, Set Boosters, Collector Boosters, Jumpstart Boosters, Welcome Boosters, Commander Decks, Bundles และ Secret Lairสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมของ March of the Machine ได้ที่เว็บไซต์