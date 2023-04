ซัดข้ามค่าย! KOF ALLSTAR ปะทะ Virtua Fighter เปิดสังเวียนแล้ววันนี้

ผู้เล่นสามารถนำพาไฟท์เตอร์ที่มีประวัติเลื่องลืออันเป็นที่น่าจดจำจาก Virtua Fighter สู่สนามต่อสู้สุดเดือดร่วมกับไฟท์เตอร์ The King of Fighters ALLSTAR เพื่อสร้างทีมในฝันสุดแกร่งให้กลายเป็นจริง ผู้เล่นจะได้พบและทำความรู้จักกับ Akira, Pai และอีกสองไฟท์เตอร์ที่มาในสไตล์ต้นฉบับ Sarah และ Jacky จะถูกเปิดเผยอีกครั้งในอัปเดตในอนาคต โดยไฟท์เตอร์สไตล์ต้นฉบับจะถูกนำเสนอด้วยกราฟฟิกที่แฟน ๆ ต่างคุ้นเคยจากเกม Virtua Fighter แรกเริ่มที่ถูกปล่อยตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 1993ร่วมต้อนรับ ‘EX Akira’ ไฟท์เตอร์ธาตุสีเหลืองสายโจมตี ที่มีลีดเดอร์สกิลเพิ่มความเสียหายจากสกิลโจมตีและสกิลสไตรค์ นอกจากนี้สเปเชียลสกิลของเขายังมอบความเสียหายเพิ่มเติมเท่ากับพลังโจมตีหลายเท่าเมื่อใช้สกิลสไตรค์ อีกทั้งยังมอบบัฟแก่เป้าหมายที่ทำให้พวกเขาต้านทานต่อเอฟเฟกต์เป็นหินและไม่สนการ์ดป้องกันของศัตรู‘EX Pai’ อีกหนึ่งไฟท์เตอร์ใหม่ธาตุสีม่วงสายป้องกัน ที่มีลีดเดอร์สกิลเพิ่มการโจมตีพื้นฐาน, ความเสียหายสกิลสไตรค์, และเปอร์เซ็นต์ความเร็วการโจมตี สเปเชียลสกิลของ Pai จะมอบบัฟให้กับทีมเป็นระยะเวลาหนึ่งหลังจากใช้งานสกิลกับผู้ที่อยู่ในสถานะผิดปกติผู้เล่นจะได้รับไฟท์เตอร์ Akira สไตล์ต้นฉบับฟรีจากโบนัสล็อกอิน และยังสามารถปลุกพลัง 5 ครั้งจากการเล่นคอนเทนต์ภายในเกม อีกทั้ง Sarah สไตล์ต้นฉบับจะเปิดให้รับได้ผ่านการสุ่มเรียกภายในเกมอีกด้วย อัปเดตในครั้งนี้ยังได้ขนหลากหลายคอนเทนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับคอลลาโบสุดพิเศษนี้ ไม่ว่าจะเป็น บอสแชลเลนจ์คอลลาโบ, ดรีมแมทช์ที่ผู้เล่นจะได้พบกับไฟท์เตอร์ทุกคน, มินิเรซซิ่งเกม ฯลฯอัปเดตครั้งนี้มีกิจกรรมให้ผู้เล่นได้ร่วมสนุกมากมาย:● Boss Showdown คอลลาโบ: Akira จาก Virtua Fighter จะมาเป็นบอสในโหมดโจมตีบอสระดับสูง ของรางวัลเพิ่มเติมต่าง ๆ จะถูกปลดล็อคเมื่อผู้เล่นเคลียร์สเตจมากขึ้น● ดรีมแมทช์คอลลาโบ: ต่อสู้แมทช์ 3 ต่อ 3 แบบเรียลไทม์ ผู้เล่นสามารถใช้หลากหลายตัวละครจาก Virtua Fighter แม้ว่าจะยังไม่ได้ปลดล็อคก็ตาม เป็นอีกหนึ่งทางที่ดีงามที่ผู้เล่นจะได้สัมผัสคอลลาโบแบบสมจริง● สปีดเรซซิ่งของ Jacky: ผู้เล่นสามารถสนุกสนานไปกับเรซซิ่งเกมสไตล์อาร์เคดและรับของรางวัลมากมาย !The King of Fighters ALLSTAR เกมต่อสู้สุดมันส์ที่ท้าทายความสามารถของผู้เล่นด้วยเหล่าคู่ต่อสู้ฝีมือเยี่ยม เหล่าบิ๊กบอสตัวร้าย พร้อมทั้งบรรดาทีมคู่ต่อสู้ที่เป็นนักสู้ฝีมือฉกาจที่มาอวดโฉมและประชันฝีมือการต่อสู้ด้วยศิลปะการต่อสู้มากมายหลายแขนง มาพร้อมกับกราฟิกที่ทันสมัย สีสันสดใส และภาพแอนิเมชันเคลื่อนไหวสุดตื่นตาตื่นใจ ภายในเกมยังมีฟีเจอร์ที่รวบรวมเอาเหล่าไฟท์เตอร์จาก KOF’s classic ตั้งแต่ ’94 จนถึง XIV มาให้ผู้เล่นได้สะสมมากกว่า 130 คน พร้อมให้แฟน ๆ ได้อัปเกรดและเข้าสู่สังเวียนสู้แบบสุดมันส์ นอกจากนี้ยังมีอีเวนท์ตามซีซั่นอีกมากมายที่ได้มีการร่วมมือกันระหว่าง IP สุดฮิตอย่าง SAMURAI SHODOWN, Seven Knights ฯลฯThe King of Fighters ALLSTAR เปิดให้ดาวน์โหลดแล้วทั้งทาง Google Play และ App Store ติดตามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง https://kofallstar.netmarble.com และแฟนเพจ The King of Fighters ALLSTAR