เปิดสังเวียน Free Fire SEA Invitationals ชิงเงินรางวัล 10 ล้าน!

(1) มาเลเซีย,กัมพูชา, ฟิลิปปินส์ และ ศรีลังกา

(2) ตะวันออกกลางและทวีปแอฟริกา









Free Fire SEA Invitationals (FFSI) การแข่งขันอีสปอร์ตสุดยิ่งใหญ่ที่รวมสุดยอดจากทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมด 18 ทีม จาก 8 ประเทศ ได้แก่ MCPS(1) , เวียดนาม, อินโดนีเซีย, ประเทศไทย, ยุโรป, MEA(2) , ไทเป, และ ปากีสถาน ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 USD (ประมาณ 10,330,000 บาท) โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือ Group Stage เริ่มแข่งวันที่ 12 - 21 พฤษภาคม และ Grand Finals เริ่มแข่งวันที่ 26 - 28 พฤษภาคม ซึ่งแฟน ๆ สามารถติดตามการแข่งขันแบบสด ๆ ได้ทาง YouTube ตลอดการแข่งขันในรอบ Group Stage ทีมทั้งหมดจะถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 6 ทีม ทุกทีมจะต้องทำการแข่งขันทั้งหมด 24 แมทซ์ ซึ่งอันดับ 1 และ 2 ของแต่ละภูมิภาคเดียวกัน จะไม่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน และแต่ละกลุ่ม จะมีทีมจากภูมิภาคเดียวกันได้ไม่เกิน 2 ทีม แฟน ๆ สามารถติดตามรับชม การจัดสายการแข่งขัน (Group Draw) ได้ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 ที่จะถึงนี้1. Genesis Dogma SF (ID)2. First Raiders Eclipse (ID)3. Morph Team (ID)4. G Arsy Aphrodite (ID)5. EArena (TH)6. EVOS.Phoenix (TH)7. Magic Esport (TH)8. FW Esports (TH)9. Team Flash (VN)10. SBTC Esports (VN)11. P Esports (VN)12. Eagle Esport (VN)13. Expand (MCPS)14. Farang Esports (MCPS)15. Vastomundo (EU)16. ALPHA (MEA)17. RZX x Legacy (PK)18. LGDS (TW)12 ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้าจากรอบ Group Stage โดยจะพร้อมปะทะกันวันละ 6 เกม ผู้ชมจะได้พบการโชว์สุดยอดศักยภาพ กลยุทธ์ต่างๆ และความมุ่งมั่นที่นำพาทีม เข้าช่วงชิงชัยชนะสู่เกียรติยศแห่งการเป็นผู้ชนะหนึ่งเดียว“Light Your Fire” หรือ “ปลุกพลังนักสู้” สโลแกนที่แสดงถึงการแสวงหาแรงบันดาลใจมาปลุกพลังนักสู้ให้ลุกโชน และพร้อมที่จะปลดปล่อยพลังภายในทั้งหมดในการแข่งขัน ส่วนของคำว่า “Light” หรือ “ปลุกพลัง” สิ่งที่แสดงถึงพลังที่เต็มเปี่ยมอยู่ภายในผู้เข้าแข่งขันทุกคน ทุกทีม กระตุ้นแรงบันดาลใจส่งต่อถึงพลังแห่งชัยชนะ “Fire” หรือ “ไฟแห่งนักสู้” ที่แสดงถึงความกระหายชัยชนะที่ร้อนแรงดังไฟที่แผดเผาที่เหล่านักสู้ต่างใช้สิ่งนี้ในการขับเคลื่อนสู่ฝันอันยิ่งใหญ่และเอื้อมถึงเส้นทางแห่งความสำเร็จตลอดการแข่งขัน FFSI จะถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 19:00 น. บนช่องทาง YouTube ช่องทางหลักของผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของการแข่งขันนี้ ร่วมเป็นประจักษ์พยานในการต่อสู้อันยิ่งใหญ่ช่องทางการอัพเดตการแข่งขัน FFSI ผ่านทางช่องทาง official Garena Free Fire Esports ดังนี้