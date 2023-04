DLC "อุบัติการณ์ทะเลไฟ" โดนรีวิวถล่ม เพราะรสนิยมทางเพศของ เอลอย

thegamer

ในยุคปัจจุบันที่กระแสการ Woke หรือวัฒนธรรมการตื่นตัวตื่นรู้ตาสว่างทางสังคมเริ่มมีบทบาทแผ่ขยายเป็นวงกว้างไปทั่วทุกวงการ ไล่ตั้งแต่สื่อภาพยนตร์ ดนตรี ซีรีส์โทรทัศน์ ลามไปจนถึงวิดีโอเกม และล่าสุดเกมดังเอ็กคลูซีฟอย่างก็เป็นอีกหนึ่งรายที่ขอตามกระแสอินเทรนด์กับเขา ด้วยการให้ตัวละครเอกเปิดตัวว่าเธอเป็นหรือกลุ่มคนที่มีรสนิยมทางเพศแปลกประหลาดโดยในเนื้อหาเสริม Burning Shores ของเกมที่เพิ่งวางจำหน่าย ผู้เล่นจะได้เห็นฉากเลิฟซีนดูดดื่มระหว่างตัวละครเอกหญิงกับเพื่อนสาวหน้าใหม่ชนเผ่าหมู่เกาะภูเขาไฟทางตอนใต้ที่คอยให้ความช่วยเหลือคนนอกอย่างเธอตลอดการเดินทาง ซึ่งฉากนี้เองเป็นชนวนเหตุให้แฟนบอยบางกลุ่มรู้สึกต่อต้านไม่ค่อยโอเคกับการตัดสินใจของ โซนี่ จนแห่กันไปถล่มรีวิวกดคะแนนเสียต่ำยับในเว็บไซต์ Metacriticหากเข้าไปดู ณ ตอนนี้ จะสังเกตเห็นได้ว่าคะแนนเฉลี่ยของเกมจากสื่อสำนักต่างๆยังอยู่ในเกณฑ์ดีที่ 80 กว่าๆ ทว่าถ้าเหลือบมองทางด้านขวาที่เป็นโดยนอกเหนือจากประเด็นเรื่องรสนิยมทางเพศแล้ว บางคนก็บ่นว่าตัวเนื้อหาเสริมมันน่าเบื่อมีอะไรให้ทำน้อยเกินไป แถมโลกภายในเกมยังรู้สึกว่างเปล่าอีกต่างหาก ในขณะที่สาวกบางรายยังคงปากหวานกล่าวชื่นชมเหมือนเช่นทุกที"เอลอย" นับเป็นอีกหนึ่งตัวละครชื่อดังจากฝั่ง โซนี่ ที่ประกาศเปิดตัวเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ต่อจาก "เอลลี่" ตัวละครสาวน้อยจากซีรีส์เกม The Last of Us ซึ่งถ้าถามเรา