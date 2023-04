ไม่ง่าย! ผู้สร้างเกม "กอลลัม" ชี้แจงขาย DLC ภาษาเอลฟ์

ก่อนหน้านี้ ตัวเกมก็ประกาศจะวางจำหน่ายในวันที่ 25 พฤษภาคม ลงคอนโซล PS4, PS5, Xbox Series X|S และ PC โดยจะมีทางเลือกเสียงภาษา "ซินดาริน" ของเผ่าเอลฟ์ต้องจ่ายเงินเพิ่ม หรือซื้อชุดพิเศษ Precious Edition ก็จะรวมมาให้พร้อมโบนัสอื่นทาง Daedalic อธิบายว่าการใส่ภาษาเอลฟ์ทำให้พวกเขาต้องลงทุนเพิ่มเป็นพิเศษ มีการจ้างนักพากย์อาชีพมาฝึกพูด สอนโดยผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับตำนาน ทำเพื่อแฟนให้รู้สึกกลมกลืนกับมัชฌิมโลกอย่างที่สุดการใช้ชุดเสียงซินดารินจะทำให้ตัวละครเผ่าเอลฟ์พูดภาษานี้ภายในเกมหลายช่วง รวมถึงตัวละครประกอบฉากหลังระหว่างที่กอลลัมเดินทางผ่านป่าเมิร์กวูดและสถานที่อื่น แอบฟังบทสนทนาหลากหลายระหว่างเผ่าเอลฟ์ด้วยกันสำหรับต้นกำเนิดของภาษานี้ เจ. อาร์. อาร์. โทลคีน ผู้เขียนนิยายก็ได้ประดิษฐ์ขึ้นเองถึงระดับที่พูดได้จริงและมีการใช้งานปรากฎอยู่ในผลงานหลายๆ เรื่องเกม The Lord of the Rings: Gollum จะเล่าเรื่องราวแต่งใหม่ของตัวละครกอลลัมเป็นเบื้องหลังก่อนมาถึงนิยายหลัก ทำเป็นแนวแอคชันผจญภัยให้ตัดสินใจเลือกการกระทำต่างๆ ย่องเงียบเอาชีวิตรอดและแก้ปริศนา