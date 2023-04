Hearthstone เปิดตัวส่วนเสริมธีมดนตรี "Festival of Legends"

- นักดนตรีและเพลงระดับตำนาน: แต่ละคลาสจะมีนักดนตรีระดับตำนาน และเวทมนตร์ระดับตำนานที่เป็นเพลงที่โด่งดังที่สุดของนักดนตรีคนนั้น และยังมีการ์ดอาวุธเครื่องดนตรีประจำคลาสที่จะมีผลพิเศษที่สามารถพัฒนาได้ขณะสวมใส่- มินเนี่ยนศิลปินเดี่ยวและเวทมนตร์เสียงประสาน: มินเนี่ยนศิลปินเดี่ยวมีคำรามสู้ศึกพิเศษถ้ามันเป็นมินเนี่ยนเพียงตัวเดียวที่มีในสนาม ในขณะที่เวทมนตร์เสียงประสานจะสลับความถี่ระหว่างเสียงประสานและเสียงกระด้างทุกเทิร์นที่การ์ดอยู่ในมือ ซึ่งจะให้โอกาสผู้เล่นในการสลับเปลี่ยนกลยุทธ์- คีย์เวิร์ดใหม่ "ส่งท้าย" : การ์ดที่มีคีย์เวิร์ดส่งท้ายจะได้รับโบนัสพิเศษถ้าการเล่นการ์ดนี้ใช้มานาที่มีเหลือจนหมด- คลาสพรีสต์จะได้รับการปรับจูนเริ่มตั้งแต่ส่วนเสริม Festival of Legends (รวมถึงการ์ดพรีสต์ในชุดหลักด้วย)- คีย์เวิร์ดคลาสใหม่ "ฟื้นฟูเกิน" : จะทำให้มินเนี่ยนที่มีฟื้นฟูเกินมีความสามารถพิเศษที่จะทำงานเมื่อได้รับการฟื้นฟูพลังชีวิตเกินพลังชีวิตสูงสุด- คีย์เวิร์ดแลกเปลี่ยนได้เปิดตัวครั้งแรกในส่วนเสริม United in Stormwind และจะมาเป็นคีย์เวิร์ดถาวรเริ่มตั้งแต่ปีนี้ ผู้เล่นจะได้เห็นการ์ดแลกเปลี่ยนใหม่ ๆ ตลอดทั้งปีแห่งหมาป่าและในหลาย ๆ ปีนับจากนี้- ในอัพเดตนี้จะเพิ่มการ์ดมินเนี่ยนที่มีแม่เหล็กเข้ามาบางส่วนด้วย แม่เหล็กจะเป็นคีย์เวิร์ดที่เพิ่มเข้าชั่วคราวเท่านั้น และอาจจะไม่อยู่ในชุดหลักต่อไปหลังการอัพเดตนี้ส่วนเสริม "Festival of Legends" พร้อมให้เล่นแล้ววันนี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://hearthstone.blizzard.com/