ศิลปินไทยร่วมสร้าง "เก็ตเตอร์โรโบ" หนังคนแสดงจริง

ต้นฉบับของเรื่องนี้ก็มาจากมังงะโดยนักเขียน "โก นางาอิ" และ "เคน อิชิคาวะ" ลงนิตยสารซันเดย์เมื่อปี 1974 จนถึงปัจจุบันมีภาคต่อภาคแยกออกมาจำนวนมาก เคยทำเป็นอนิเมะมาแล้วหลายรอบ ถือเป็นหนึ่งในหุ่นซูเปอร์โรบอตเสาหลักของญี่ปุ่นจุดเด่นของซีรีส์คือหุ่น "เก็ตเตอร์โรโบ" มาจากยาน 3 ลำรวมร่าง มีลูกเล่นพิเศษสลับตำแหน่งเปลี่ยนร่างหุ่นใช้ต่อสู้ในสถานการณ์แตกต่างกัน พร้อมด้วยเนื้อหาที่ออกแนวรุนแรงดิบเถื่อนต่างจากหุ่นอภินิหารทั่วไปสำหรับการระดมทุนครั้งนี้จะเป็นหนังสั้น Pilot ความยาว 3-5 นาทีเผื่อนำไปสานต่อ ตั้งใจจะออกฉายฉลองครบรอบ 50 ปีของเก็ตเตอร์โรโบในปี 2025 พอดี วางแผนจะให้มีทั้งฉาก CG ของหุ่นและยานรวมร่าง รวมถึงฝ่ายศัตรูหุ่นไดโนเสาร์เมก้าซอรัสโผล่มาต่อสู้กันหัวเรือใหญ่ของงานคือ "จุนยะ โอคาเบะ" ทำหน้าที่ทั้งอำนวยการสร้าง กำกับ ร่วมเขียนบท เคยมีผลงานเด่นก่อนหน้าอย่างเช่นหนังสั้น CAT SHIT ONE ซาโตอิจิปะทะพรีเดเตอร์ ซีรีส์อุลตร้าแมน รวมถึงหนัง CG ประกอบในวีดีโอเกมอีกเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ ผู้รับหน้าที่ออกแบบเครื่องจักรและอิเมจบอร์ดคือ "สกาล ศรีสุวรรณ" ดิจิตอลอาร์ติสชาวไทย เคยมีผลงานทั้งในเกมของค่ายสแควร์เอนิกส์ เกมการ์ด Marvel Snap และเกม No More Heroes IIIผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดการระดมทุนได้ผ่านเว็บไซต์ Campfire ของญี่ปุ่น โดยมีแผนจะเปิดระดมทุนผ่านเว็บ KickStarter เป็นภาษาอังกฤษเพื่อแฟนๆ ต่างประเทศอีกในภายหลัง