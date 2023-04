Review: The Crown of Wu "หงอคง" หลงมงกุฎ

เกมเพลย์ 4 กราฟิก 4 เสียง 3 ความคิดสร้างสรรค์ 4 เนื้อหาและความยาว 4 ภาพรวม 3.8

สำหรับมันเป็นเกมแอ็คชั่นอินดี้ที่บอกเล่าเรื่องราวของเทพเจ้าลิงมากอิทธิฤทธิ์ผู้สูญเสียพลังและถูกจองจำอยู่ในที่คุมขัง จนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระ ดังนั้นเพื่อไขว่คว้าทวงพลังอำนาจในอดีตที่เคยมี เขาจึงต้องเดินทางมุ่งหน้าออกตามหาเครื่องประดับสวมศีรษะของตนที่ถูกขโมยช่วงชิงไปกลับคืนมา โดยว่ากันว่าตัวมงกุฎนั้นมันคือแหล่งขุมพลังงานอันมหาศาลทั้งหมดของหงอคง แต่เมื่อใดก็ตามที่ถูกใช้งานบ่อยๆมันจะค่อยๆบีบรัดและกัดกลืนกินจิตใจของผู้สวมใส่ อารมณ์คล้ายๆ 'แหวนประมุข' ในจักรวาล The Lord of the Rings นั่นเองเมื่อใดที่พบข้าศึกศัตรูเราก็ต้องออกลีลาแอ็คชั่นการต่อสู้ กดปุ่มล็อคเป้าหมายเพื่อโจมตีด้วยกระบองไม้ สามารถโยกตัวหลบหลีกไปด้านข้างหรือด้านหลัง และตั้งการ์ดยกมือขึ้นมาบล็อกป้องกันได้ แต่ว่าเรานั้นจะไม่สามารถกดตีกดหลบได้แบบต่อเนื่องตลอดเวลา เนื่องจากว่ามันมีเกจค่าพลังความเหนื่อยของตัวละครกำกับเอาไว้อยู่ ดูไปก็ชวนให้นึกถึงเกมแนวโซลส์ไลค์นั่นแหละ เพียงแค่แอนิเมชันการขยับเคลื่อนไหวมันอาจจะดูแข็งๆง้องแง้งไปหน่อยตามสไตล์เกมอินดี้ต้นทุนต่ำนอกจากแอ็คชั่นตีๆหลบๆธรรมดาทั่วไปแล้วโดยมีลักษณะเป็นเวทย์มนต์คาถาที่ต้องใช้พลังมานาในการร่าย และแต่ละธาตุก็มีประโยชน์ที่แตกต่างกันอย่างเช่น ธาตุลมที่ใช้ผลักศัตรูและหมุนเครื่องยนต์กลไก หรือธาตุดินที่ใช้สำหรับการป้องกันตนเอง ซึ่งตามฉากคุณจะสังเกตเห็นได้ว่ามันจะมี แท่งแก้วคริสตัลสีม่วง วางกองอยู่ตามพื้น หากเราเอากระบองไปตีมันก็จะดร็อปเศษแก้วคริสตัลมาให้เอาไว้ใช้เติมพลังมานา แต่ไม่ต้องกลัวไปว่าตีจนแตกแล้วจะหมดไป เพราะเดี๋ยวเวลาผ่านไปสักพักแท่งคริสตัลอันเดิมก็จะงอกผุดขึ้นมาใหม่ให้เราตีเติมพลังได้เรื่อยๆตัวด่านเลเวลก็ให้ความรู้สึกเหมือนเอารูปทรงเรขาคณิตพื้นๆมาต่อประกอบเข้าด้วยกันเป็นดันเจี้ยน แอ็คชั่นตัวละครทั้งฝ่ายเราและฝ่ายศัตรูล้วนต่างแข็งเป็นท่อนไม้ วิธีการบอกเล่าเรื่องราวสตอรี่ก็แค่ใช้ตัวหนังสือเขียนบรรยายประกอบภาพนิ่งที่วาดด้วยลายเส้นการ์ตูน เน้นให้ผู้เล่นใช้สายตาอ่านศึกษาทำความเข้าใจกันเอาเอง โดยที่ไม่มีเสียงพากย์หรือเสียงพูดใดๆให้ได้ยินให้ได้ฟังสักแอะ อารมณ์เหมือนกำลังดูหนังใบ้หรือไม่ก็อ่านหนังสือตำราเรียนอยู่อย่างนั้นแหละสิ่งดีงามเพียงเรื่องเดียวคงเห็นจะเป็นการที่ตัวเกมรองรับซึ่งค่อนข้างประหลาดใจเรามากที่ทีมงานฝรั่งสัญชาติสเปนเล็งเห็นความสำคัญของตลาดเกมในบ้านเรา ทั้งที่สตูดิโอของพวกเขาไม่เคยมีประวัติเกี่ยวดองกับชาติเรามาก่อนเลย หรือเป็นเพราะว่าพวกเขาหยิบยืมตำนานไซอิ๋วมาใช้เป็นฐานรากของเกม เลยต้องเอาอกเอาใจคนเอเชียทั้งทวีปก็อาจเป็นไปได้ โดยคำแปลไทยในเกมมันไม่ได้โชว์ปรากฏแค่ข้อความบรรยายภาพ บทพูดตัวละคร หรือตัวหนังสือในหน้าต่างเมนูเท่านั้นนะ เพราะในฉากเล่นจริงตอนที่มีตัวอักษร 3D ลอยนูนเด่นขึ้นมา มันก็ถูกดัดแปลงแก้ไขให้เป็นภาษาไทยด้วย เห็นแล้วรู้สึกว้าวประทับใจในความทุ่มเท แต่ถ้าจะให้เพอร์เฟกต์ยิ่งไปกว่านี้เราว่าคราวหลังพวกเขาควรสรรหาคนไทยมาแปลให้จะดีกว่า เนื่องจากคำแปลไทยส่วนใหญ่ในเกมค่อนข้างตรงตัวเกินไปหน่อยเหมือนใช้ Google Translate อ่านแล้วแปร่งๆแหม่งๆชอบกลเพราะว่า AI ศัตรูในเกมมันไม่ค่อยฉลาดหลักแหลมสักเท่าไหร่นัก แพทเทิร์นการโจมตีก็ซ้ำซากจับทางง่ายไม่หลากหลายน่าท้าทาย ขนาดศัตรูที่เป็นบอสใหญ่เราก็แค่ตีๆหลบๆวิ่งเข้าไปฟาดแล้วหนีทิ้งระยะห่างสลับวนไปเรื่อยๆแปบเดียวก็ผ่านได้แล้วไม่ได้รู้สึกกดดันน่าหวาดกลัวอะไรเลย แถมอย่างที่บอกเกมนี้มันมีเกจพลังมานาเอาไว้ร่ายคาถาดิน ลม ไฟ และสายฟ้าอยู่ ซึ่งประโยชน์ลับอีกหนึ่งอย่างของเจ้าเกจสีม่วงนี้คือมันสามารถใช้ในการฟื้นฟูหลอดเลือดพลังชีวิต HP ของตัวละครได้ด้วย นี่ถ้าหากยืนปะทะต่อสู้กันใกล้ๆกับดงคริสตัลที่พร้อมผุดขึ้นใหม่เรื่อยๆ ตัวเราก็แทบจะเป็นอมตะเลยทีเดียว ฉะนั้นหนทางเดียวที่จะได้สัมผัสประสบการณ์โหดหินแบบเฉียดใกล้กับของ FromSoftware นั่นคือคุณต้องเลือกเล่นเกมนี้ในระดับความยากสูงสุดเท่านั้นอีกสิ่งที่เกมนี้ดูขาดไปนั่นคือความลึกซึ้งของระบบ เพราะเท่าที่เห็นปริศนาพัซเซิลต่างๆล้วนชวนงงมาถึงก็ให้แก้ทันที ไม่มีเกริ่นนำใส่คำบอกใบ้อะไรเลย ปล่อยให้ผู้เล่นเดินสำรวจทุกซอกทุกมุมงมหาจุดเชื่อมโยงกันเอาเอง กว่าจะรู้ว่าต้องทำอะไรปรับตรงไหนก็เสียเวลาปาไปเกือบชั่วโมง แถมหากใครดวงซวยก็อาจพบเจอบัคง่อยๆในจุดที่ไม่น่าจะพลาดได้ ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นผลงานสมัครเล่นจากฝีมือเด็กน้อยผู้เพิ่งหัดลองสร้างเกมครั้งแรก ซึ่งเรื่องนี้ไม่น่าแปลกใจเราเท่าไหร่นัก เพราะจุดเริ่มเดิมทีของมันก็มาจากโปรเจกต์ที่เหล่านักศึกษาทำส่งอาจารย์อยู่แล้วมีคำแปลภาษาไทยกราฟิกอย่างเห่ยดูเชยล้าสมัย, AI ศัตรูซ้ำซากไม่ฉลาดน่าท้าทาย, ตัวละครเป็นใบ้ไร้เสียงพากย์บรรยายประกอบ, เกาะเถาวัลย์ได้แต่กลับปีนแพลตฟอร์มไม่ได้ทำให้ตอนกระโดดข้ามร่วงตกตลอด, ไม่รู้สึกว่าตัวเราพัฒนาเก่งกาจขึ้นเพราะปราศจากระบบอัปเกรด, แอนิเมชันแข็งทื่อไร้อิมแพคตบตีกันเปาะแปะ, บอกเล่าเรื่องราวได้จืดชืดสนิท, ปริศนาชวนเสียเวลามากกว่าฝึกสมอง, เนื้อหาสั้นจบไวในไม่กี่ชั่วโมงหากไม่ติดขัดอะไร, ดันเจี้ยนธรรมดาไม่ซับซ้อนแต่ก็ยังมีบัคให้ได้เห็น และเป็นหงอคงเวอร์ชันที่ขาดเสน่ห์แถมยังกระจอกงอกง่อยสุดเท่าที่เราเคยพบเจอ