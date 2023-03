ร่วมเชียร์ศึกชิงแชมป์ "RoV Pro League 2023 Summer" 1 - 2 เม.ย.นี้

สำหรับ 4 ทีมสุดท้ายที่จะมาชิงชัยกัน ได้แก่แชมป์โปรลีก 2 ซีซันล่าสุด รวมถึงแชมป์รายการนานาชาติล่าสุดอย่าง APL 2022 ผู้ครองอันดับ 1 ของตารางมาตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1 ถึงสัปดาห์ที่ 8 ส่วนทีมที่ 2 คือแชมป์โปรลีก 2 สมัยติดต่อ และแชมป์นานาชาติ AIC 2021 อย่างที่ทำผลงานได้ดี จนเก็บแต้มเกาะเป็นที่ 2 ของตาราง ทีมที่ 3 ตกเป็นของทีมม้ามืดในซีซันนี้อย่างกระต่ายคลั่งที่โชว์ฟอร์มร้อนแรง เอาชนะทีมใหญ่ อีกทั้งยังหยุดสถิติชนะต่อเนื่องของ Bacon Time จนเก็บแต้มขึ้นมาเป็น Top 4 ซึ่งนี่ถือเป็นการเข้ารอบ Championship ครั้งแรกของพวกเขาอีกด้วย และทีมสุดท้ายคือเจ้าค้างคาวที่ลุยโกยแต้มตั้งแต่ครึ่งฤดูกาลแรก จนส่งผลให้พวกเขาผ่านเข้ารอบ Championship ได้สำเร็จแฟน ๆ RoV เตรียมมาพบปะ รับชม และเชียร์ทีมที่ชอบ กับการแข่งขันรอบ Championship ที่จะมีขึ้นในวันที่ 1-2 เมษายนนี้ ที่ไบเทค บางนา Hall 100 เข้าร่วมงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่จำกัดจำนวนคน สำหรับผู้เข้าร่วมงาน 800 คนแรก รับฟรีเสื้อ RoV #ใส่ให้สุดแล้วหยุดที่บ่อ สเปรย์แอลกอฮอล์ ALL IN และโค้ดสกินถาวรในงานยังมีการมอบรางวัลพิเศษจากทาง M-150 ได้แก่รางวัล M-150 Rising star of the season ผู้เล่นหน้าใหม่ยอดเยี่ยม ซึ่งได้แก่ EA BASKUNG ผู้เล่นตำแหน่งออฟเลนมาแรงจากทีมกระต่ายคลั่ง eArena เขาคือผู้เล่นคนสำคัญที่เป็นกำลังหลักของทีม มักสร้างจังหวะพลิกเกมหลายต่อหลายครั้ง การเข้าร่วมทีมของ BASKUNG คือปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ eArena กลายเป็นทีมม้ามืดที่สามารถเข้ารอบ Championship ได้เป็นครั้งแรก โดยจะได้รับรางวัล ดังนี้- ถ้วยรางวัล M-150 Rising star of the season- เงินรางวัล 10,000 บาท- เครื่องดื่ม M-150 ดื่มฟรีตลอดทั้งปี- แมตช์ 1 : Bacon Time vs Buriram United Esports (ชนะเข้าชิง)- แมตช์ 2 : eArena vs Valencia CF Esports (แพ้ตกรอบ)- แมตช์ 3 : ผู้แพ้แมตช์ 1 vs ผู้ชนะแมตช์ 2 (ชนะเข้าชิง)- รอบชิงชนะเลิศ : ผู้ชนะแมตช์ 1 vs ผู้ชนะแมตช์ 3ภายในงานออฟไลน์พบกับบูธกิจกรรมของ 6 สโมสร บูธ Cornetto บูธ M-150 และบูธกิจกรรมถ่ายรูป ตู้ทำนายโชค และบูธเล่นเกมเพื่อรับโค้ดไอเทมฟรี และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมายตลอดการแข่งขันรอบ Championship ทั้ง 2 วันยังมีกิจกรรมแจกหนักจัดเต็ม ทั้งรางวัลใหญ่ ฮีโร่ทุกตัวในเกม, All Ultimate Skins, All WaVe Skins และสกินอื่น ๆ อีกกว่า 14 สกิน มูลค่ารางวัลรวมกว่า 900,000 บาท โดยสามารถร่วมสนุกได้ทั้งภายในงาน และการรับชมทางออนไลน์สำหรับผู้ที่มาด้วยรถยนต์ส่วนตัว สามารถเข้าได้ทั้งถนนสุขุมวิท และถนนบางนา-ตลาด หากลงทางด่วนสมุทรปราการ - สำโรง (สุขุมวิท) ให้ชิดซ้ายเข้าไบเทคบริเวณ ทางเข้า 3 หากลงทางด่วน บางนา ให้ขึ้นสะพานกลับรถเข้าไบเทค ทางเข้า 1 หรือ 2 โดยแนะนำให้จอดในอาคารชั้น B1 B2 และ B3 บริเวณเสาสีแดงหรือสีเหลือง ซึ่งจะอยู่บริเวณด้านล่าง Hall 100 พอดีหากมาด้วยรถไฟฟ้า BTS ให้ลงสถานีบางนา (ทางออกที่ 1) โดยสามารถเดินบน Sky walk เชื่อมมายังไบเทคบางนาชั้น 2สำหรับผู้เดินทางด้วยรถประจำทางถนนสุขุมวิท ขึ้นรถประจำทางสาย 2, 23, 45, 102, 116, 142, 507, 508, 511, 513, 563, 544, 552Aถนนบางนา - ตราด ขึ้นรถประจำทางสาย 38, 46, 46A,48, 132, 133, 139, 180, 552, 552A"RoV Pro League 2023 Summer" จะจัดขึ้นที่ไบเทค บางนา Hall 100 ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 1-2 เมษายนนี้ ประตูฮอลล์เปิดเวลา 10:00 น. เริ่มถ่ายทอดสดเวลา 12:00 น. โดยสามารถรับชมถ่ายทอดสดได้ที่- Facebook: Garena RoV Tournament - Facebook: Garena RoV Thailand - Youtube: Garena RoV Thailand - ValorTV ในเกม (ดูครบสะสมแต้มเพื่อรับไอเทมฟรีมากมาย)