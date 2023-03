เฉลยเหตุผล! ทำไม DLC "Horizon Forbidden West" ถึงลงแค่ PS5

"ระบบก้อนเมฆที่เราพัฒนาไว้สำหรับเกม Horizon Zero Dawn และ Horizon Forbidden West นั้นถูกสร้างได้รวดเร็วเพราะมันมิได้เป็นวัตถุสามมิติจริงๆ แต่เป็นเพียงการสร้างก้อนเมฆ 3D ปลอมๆจากรูปแบบ 2D ที่จำกัด ด้วยความที่คอนโซล PS5 สามารถจัดการรับมือกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ ดังนั้นเมื่อเสร็จสิ้นจากภาค Forbidden West เราจึงได้ริเริ่มเขียนโปรแกรมเรนเดอร์ Voxel Cloud ตัวต้นแบบขึ้นมาเพื่อให้มันดูสมจริงตามมาตรฐานคุณภาพของเรา ซึ่งมันจะเปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้โบยบินทะลุผ่านก้อนเมฆที่มีรายละเอียดสูง"

The majestic, awe-inspiring cloudscapes of Horizon Forbidden West will be made even more immersive for Burning Shores, making for explorable, sky high landscapes.



Guerrilla details the tech breakthroughs to make it possible: https://t.co/h0ZZ0USVPG pic.twitter.com/A82G85ZMTs— PlayStation (@PlayStation) March 29, 2023