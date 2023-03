เกมมือถือสามก๊ก "King Of Dragons" เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ว!

"ศึกสามก๊กจอมราชันย์มังกร - King Of Dragons" เป็นเกมมือถือ 3D แนวเทิร์นเบสวางกลยุทธ์ที่ผู้เล่นจะได้จัดทีมเหล่าฮีโร่ในตำนานสามก๊กต่อสู้กับจอมมารมังกรทมิฬ เพื่อช่วงชิงพลังของจอกศักดิ์สิทธิ์ และปกป้องโลกให้พ้นภัยภายในเกมมีตัวละครจากสามก๊กให้ผู้เล่นได้สะสมมากกว่า 300 ตัว โดยแต่ละตัวละครจะมีสายอาชีพ ธาตุ และสกิลต่อสู้เฉพาะตัว เปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้ทดลองจัดทีมฮีโร่เพื่อผสานสกิล สร้างกลยุทธ์ได้หลากหลายแบบนอกจากโหมดเนื้อเรื่องที่เล่าเรื่องด้วยคัทซันแบบ Animation 3D แล้ว ยังมีโหมดการเล่นอีกมากมาย อาทิ ดันเจี้ยนรายวัย ค้นหาวัตถุดิบอัปเกรด, ดันเจี้ยนอิลิท ด่านสุดโหดท้าทายขุนพลสุดแกร่ง, ดันเจี้ยนกิจกรรม รับไอเทมพิเศษจากกิจกรรมจำกัดเวลา, PVP ท้าดวลชิงอันดับกับผู้เล่นทั่วโลก, SIEGE WAR สงครามชิงปราสาทตระกูล, TOWER OF AGONY ไต่หอคอยเพื่อรางวัลในแต่ละชั้น ฯลฯ"King Of Dragons" เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วที่ https://kod.genplay.in.th/ ติดตามความเคลื่อนไหวและกิจกรรมล่าสุดได้ทางแฟนเพจ ศึกสามก๊กจอมราชันย์มังกร - KOD