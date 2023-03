เปิดศึก "PUBG Mobile" ระดับนานาชาติ ชิงรางวัล 8.7 ล้านบาท 22 มี.ค.นี้

2023 PMSL SEA Spring ถือเป็นอีกหนึ่งการแข่งขันอีสปอร์ตระดับนานาชาติสุดยิ่งใหญ่ประจำปี ซึ่งรวบรวมทีมยอดฝีมือจากทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาประชันกันเพื่อค้นหาสุดยอดแชมป์เพียงหนึ่งเดียว ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 8,700,000 บาทโดยแต่ละประเทศที่เข้าร่วมได้ส่งตัวแทนต่าง ๆ รวมทั้งหมดถึง 20 ทีม ได้แก่1. HAIL Esports2. Vampire Esports3. Bacon Time4. FaZe Clan5. BIGETRON RV6. Alter Ego Ares7. PERSIJA EVOS8. REX REGUM QEON9. BOOM ESPORTS10. VOIN ESPORTS11. GEEK SLATE12. SEM913. Team Secret14. Yoodo Alliance15. Dont Break Dreams16. Box Gaming17. D’XAVIER18. Shine Like Diamond19. PLAYBOOK ESPORTS20. Genesis Esportsผลของการแบ่งกลุ่มประจำสัปดาห์แรกได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้ง 20 ทีมถูกแบ่งลงกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้Group A: BOOM ESPORTS / Vampire Esports / Yoodo Alliance / Shine Like DiamondGroup B: GEEK SLATE / BIGETRON RV / Bacon Time / Box GamingGroup C: D’XAVIER / Team Secret / PERSIJA EVOS / PLAYBOOK ESPORTSGroup D: HAIL Esports / Alter Ego Ares / SEM9 / VOIN ESPORTSGroup E: Genesis Esports / FaZe Clan / Dont Break Dreams / REX REGUM QEONสิ่งที่ทำให้การแข่งขันครั้งนี้น่าสนใจมากกว่าการแข่งขันในฤดูกาลก่อน ก็คือระบบการนับคะแนนแบบใหม่ ไปจนถึงระบบของการแบ่งกลุ่มที่จะมีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มทุกสัปดาห์ โดยอิงจากอันดับในสัปดาห์ก่อนหน้า ช่วยให้ผู้ชมทางบ้านรู้สึกตื่นเต้นและสนุกไปกับการแข่งขันได้มากยิ่งขึ้นทั้ง 20 ทีมจะแข่งขันกันทั้งหมด 3 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคมถึงวันที่ 9 เมษายน ก่อนที่จะคัดเลือกทีมที่ได้คะแนนสูงที่สุด 16 อันดับแรก เข้าสู่รอบ Finals และตัดสินหาทีมผู้ชนะในวันที่ 14-16 เมษายน 2566ในส่วนของแผนที่ที่ใช้ในการแข่งขันนั้น ทั้งรอบ League และรอบ Finals จะใช้ลำดับของแผนที่รูปแบบเดียวกัน โดยไล่ลำดับตามต่อไปนี้Match 1 - SanhokMatch 2 - ErangelMatch 3 - ErangelMatch 4 - ErangelMatch 5 - MiramarMatch 6 - Miramarร่วมส่งกำลังใจเชียร์ทีมไทยในการแข่งขัน 2023 PMSL SEA Spring ผ่านการถ่ายทอดสดที่ Facebook: PUBG MOBILE และ Youtube: PUBG MOBILE Thailand