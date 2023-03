"KOF: Survival City" รวมนักสู้กู้โลก เปิดให้ดาวน์โหลดแล้ว!

ในเกม "The King of Fighters: Survival City" ผู้เล่นจะต้องสร้างฐานทัพ รวบรวมทรับพยากรและไอเทม เพื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในการต่อกรกับองค์กรเนสต์ส (NESTS) ที่หมายจะยึดครองโลก ผู้เล่นจะได้พบกับตัวละครยอดนิยมจากเกมต้นฉบับกว่า 40 ตัว อาทิ เคแดช (K') คูล่า (Kula) แม็กซิมา (Maxima) และอีกมากมาย ที่จะมาร่วมต่อสู้เพื่อปกป้องโลกนอกจากโหมดเนื้อเรื่องหลักที่เป็นแนววางกลยุทธ์กึ่งเอาชีวิตรอด ตัวเกมยังมีโหมด PVP ในรูปแบบเกมต่อสู้ และมินิเกมต่าง ๆ ให้ผู้เล่นได้เก็บรวบรวมทรัพยากร หรือปลดล็อคฟังก์ชันเสริม เพื่อพัฒนาตัวละครนักสู้ให้เก่งกาจยิ่งขึ้น"The King of Fighters: Survival City" เปิดให้ดาวน์โหลดแล้วทั้งในระบบ iOS และ Android พร้อมรองรับภาษาไทย