"เบลล่า แรมซีย์" ดีใจมีทัพเกย์หนุน ไม่ฉุนพวกเหยียดเพศ

"ฉันเคยให้คำปฏิญาณกับ Craig Mazin [โปรดิวเซอร์] เอาไว้ว่าจะไม่เปิดเข้าไปอ่านคอมเมนต์ และฉันเพิ่งผิดคำสาบานไปเมื่อสองสามสัปดาห์ก่อน แต่นั่นก็ทำให้ฉันรู้ว่ายังมีกองทัพชาวเกย์บนทวิตเตอร์ที่คอยสนับสนุนฉันและเอลลี่ เสียงของพวกเขานั้นมันช่างดังกว่ากลุ่มเกรียนเหยียดเพศผู้ยังคงเกลียดมันหรือเกลียดโชว์"

"มันรู้สึกดีมากที่มีกองทัพเหล่านั้นคอยปกป้อง มันเป็นปฏิกิริยาตอบรับที่ทำให้ฉันมีความสุขมาก ฉันรักที่ได้เห็นเกมเมอร์ผู้อุทิศเวลาให้กับตัวเกมมาทั้งชีวิตเอ่ยปากพูดว่าซีรีส์นี้มันดีงามสมกับที่พวกเขาตั้งตารอแถมดีเหนือความคาดหมายของพวกเขา นั่นเป็นปฏิกิริยาตอบรับที่ฉันรู้สึกว่ามันเจ๋งเอามากๆ"

