Review: Theatrhythm Final Bar Line จิ้มๆ กดๆ มหรสพไฟนอลแฟนตาซี

แนวเกม กดตามจังหวะดนตรี

แพลตฟอร์ม PS4, Switch

เรตเกม ESRB: T เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป

นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์แฟรนไชส์ที่พัฒนาลงให้กับเครื่องคอนโซลเพลย์สเตชันของ โซนี่

ยิ่งไปกว่านั้นเพลงที่บรรจุมาถ้าต้นฉบับเป็นเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่น มันก็จะไม่มีเวอร์ชันภาษาอังกฤษมาให้ได้เลือกเลย

ซึ่งแน่นอนว่าคู่แข่งแต่ละคนที่จับคู่พบเจอในโหมดนี้ล้วนเป็นเหล่าบรรดาขาเซียนเขี้ยวลากดินตัวละครเลเวล 99 อัพกันแทบทั้งสิ้น แถมกฎยังบังคับให้ทุกคนต้องเล่นแบบ Standard (กดปุ่มและดันอนาล็อกควบคู่ไปด้วย) เท่านั้นเพื่อความแฟร์ ฉะนั้นเหล่ามือใหม่หัดเดินทั้งหลายที่เล่นแบบกดปุ่มเดียวมาตลอดจึงแทบไม่มีโอกาสชนะได้เลย

เกมเพลย์ 7 กราฟิก 7 เสียง 9 จำนวนเพลง 8 ความคิดสร้างสรรค์ 8 ภาพรวม 7.8

สนับสนุนบทความรีวิวโดยบริษัท บันไดนัมโค

Bandai Namco Entertainment

สำหรับ Theatrhythm นั้นเป็นชื่อแฟรนไชส์เกมกดตามจังหวะดนตรีสุดโด่งดังของเครื่องพกพา นินเทนโด 3DS ที่มีประวัติยาวนาน โดยคอนเซปต์ของมันคือการหยิบรวบรวมเอาเหล่าบทเพลงจากไอพีเกมต่างๆของค่ายสแควร์เอนิกส์มาให้แฟนๆได้ฟังและจิ้มกดตามจังหวะกัน แม้นานทีจะมีบทเพลงจากซีรีส์ดราก้อนเควสต์หรือซีรีส์คิงดอมฮาร์ตส์มาปรากฏบ้าง แต่ส่วนใหญ่มักจะวนเวียนอยู่กับซีรีส์ไฟนอลแฟนตาซีเป็นหลัก เหมือนเช่นผลงานเกมภาคใหม่ล่าสุดนี้ที่มีชื่อว่าซึ่งหากกดได้ถูกจังหวะเหล่าตัวละครเอกไฟนอลฯที่อยู่ด้านล่างก็จะโจมตีทำคอมโบเข้าใส่มอนสเตอร์อย่างสะดวกลื่นไหล แต่หากกดพลาดผิดจังหวะฝ่ายเราก็โดนศัตรูโจมตีสวนกลับรับแดเมจเช่นเดียวกัน ถ้ากดพลาดติดกันบ่อยๆจนหลอดเลือดพลังชีวิตหมดเกลี้ยงก็เป็นอันจบเกมโอเวอร์ต้องกลับไปเริ่มเล่นใหม่โดยในภาคนี้เราจะเห็นไอคอนทรงกลมรูปแบบพิเศษที่มีลูกศรขึ้น ลง ซ้าย ขวา หรือเฉียงทะแยงกำกับไว้อยู่ด้วย ซึ่งนอกจากจะต้องกดปุ่มให้ตรงจังหวะแล้วเราต้องดันอนาล็อกให้ถูกทิศตรงกับลูกศรที่ชี้ไปด้วย ดังนั้นความสับสนวุ่นวายจึงพวยพุ่งเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวโดยเฉพาะกับใครที่ต้องการเล่นในระดับความยากสูงสุดอย่าง Supremeแต่สำหรับมือใหม่ก็ไม่ต้องกังวลกลัวว่าจะเล่นไม่ได้ เพราะตัวเกมได้บรรจุโหมดพื้นฐานจังหวะดนตรีช้าๆเนิบๆมาให้เป็นทางเลือกเช่นกัน หรือถ้าใครจะเอาแบบผ่านชัวร์ๆกดไม่พลาดเลือดแทบไม่ลดเลย ก็สามารถกดปุ่มสามเหลี่ยมในหน้าจอเมนูก่อนเล่นเพลงเพื่อสลับไปใช้การบังคับรูปแบบกดแค่ปุ่มเดียวตลอดทั้งเพลงได้ไม่ต้องคอยเลื่อนอนาล็อกไปมาให้ปวดหัว ซึ่งมันทั้งสะดวกสบายและช่างเหมาะกับคนที่กำลังประสบปัญหาอาการจอยดริฟต์เสียเหลือเกินโหมดการเล่นหลักของเกมจะอยู่ตรงที่โหมดที่หยิบเอาทุกบทเพลงในจักรวาลไฟนอลแฟนตาซีมารวมไว้ในที่เดียวโดยจำแนกแยกย่อยแบ่งออกเป็นภาคๆตั้งแต่เกมไฟนอลฯภาคแรกยันภาคล่าสุด XV ขนมาหมดทั้งภาคหลัก ภาคต่อ ภาคออนไลน์ ภาคแยกสปินออฟ ภาคเจ็ดรีเมค ภาคมือถือ หรือแม้กระทั่งที่เป็นหนังแอนิเมชั่นอย่าง Advent Children ก็ยังบรรจุใส่มาให้เล่น รวมจำนวนเบ็ดเสร็จทั้งสิ้น 29 ไตเติ้ล 300 กว่าบทเพลง ซึ่งในแต่ละภาคเราจะได้มีโอกาสปลดล็อคเหล่าตัวละครเอกและเหล่าวายร้ายประจำภาคนั้นๆมาเข้าร่วมทีมปาร์ตี้ ลักษณะการเล่นจะเป็นการตะลุยเคลียร์สเตจเป็นเส้นตรงไปเรื่อยๆจนถึงสเตจบอสสุดท้าย ระหว่างทางอาจพบเจอทางแยกให้ตัดสินใจเลือกว่าอยากจะสู้กับใครและสามารถย้อนวนกลับมาเก็บสเตจที่ยังไม่เคลียร์ได้ตลอด ส่วนกุญแจที่เปิดได้จากกล่องหีบสมบัติก็มีเอาไว้ไขปลดล็อคเกมไฟนอลฯไตเติ้ลใหม่ๆที่เราอยากจะเล่นต่อเป็นลำดับถัดไปนั่นเอง เรียกว่าไม่มีอะไรซับซ้อนเข้าใจง่ายคล้ายกับเกมมือถือเลยละอยากจะสร้างทีมพระเอก ทีมนางเอกโชว์พลังหญิง ทีมรวมดาวร้าย ทีมลูกผสมเทาๆ หรือจะจับคลาวด์ต้นฉบับมาคู่กับคลาวด์เวอร์ชันใหม่ในทีมเดียวกันก็ยังได้ โดยสิ่งที่ต้องคำนึงเวลาจัดทีมคือเรื่องของสายอาชีพ เพราะในแต่ละบทเพลงมันจะมีเควสต์เงื่อนไขพิเศษที่แตกต่างกันออกไป เช่น เพลงหนึ่งกำหนดให้เราต้องรักษาพลังชีวิตให้สูงเข้าไว้ การส่งตัวละครสายแทงค์อึดเลือดเยอะลงไปคู่กับตัวละครสายฮีลคอยเติมเลือด ก็จะช่วยให้เราผ่านเควสต์ดังกล่าวได้ง่ายดาย บางเพลงกำหนดให้กำจัดศัตรูด้วยธาตุเราก็ควรบรรจุตัวละครสายเวทย์ลงไปในปาร์ตี้ หรือบางเควสต์เน้นจำนวนคิลถ้าสมาชิกทุกคนในทีมเป็นสายแดเมจก็จะสังหารศัตรูได้ไวขึ้น อะไรแบบนี้ไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวจะเลือกใส่สกิลไหนก็ต้องให้สอดคล้องกับบทเพลงที่เราเล่น สมมติเล่นเพลงประเภทเดินสำรวจฉากฟิลด์ Field Music Sequence (FMS) ถ้าเราติดตั้งสกิล Haste ของทีฟ่า ปาร์ตี้ของเราก็เร่งสปีดฝีเท้าเดินไปข้างหน้าได้ไวขึ้น ในขณะเดียวกันถ้าเป็นเพลงประเภทเน้นต่อสู้กับบอส Battle Music Sequence (BMS) ก็ควรติดตั้งใส่สกิลท่าไม้ตายลงไปให้เยอะๆ เช่น Omnislash ของคลาวด์, Lion Heart ของสควอล หรือ Ultima Blade ของเซฟิรอธ ซึ่งสกิลท่าแรงๆพลังโจมตีสูงๆเหล่านี้จะถูกปลดล็อคออกมาให้เลือกใช้เมื่อตัวละครมีเลเวลสูงถึงขั้นที่กำหนด ดังนั้นหากใครอยากมีทีมเก่งๆไว้ใช้งานก็ต้องเหนื่อยฟาร์มกันหน่อยละสำหรับของรางวัลที่เราได้รับหลังเล่นจบเพลง มีไล่ตั้งแต่ไอเทมอัพค่าสเตตัส การ์ดรูปตัวละคร เรือเหาะลำใหม่ มนต์อสูรตนใหม่ ไปจนถึงสกินเสื้อผ้าสวมใส่ของเจ้ามูเกิล แต่ที่เป็นไฮไลท์เด็ดสุดคงต้องยกให้บทเพลงสรุปรวมฉากเหตุการณ์สำคัญต่างๆของแต่ละภาคที่ทำออกมาในรูปแบบมิวสิควิดีโอ บรรเลงเพลงตีมหลักประจำภาคไปพร้อมกับฉายมูวี่ CG ประกอบ ในขณะที่ตัวเราต้องคอยกดปุ่มตามตัวโน้ตที่เลื่อนลงมาในแนวดิ่งคล้ายกับเกมกีตาร์ฮีโร่ โดยเงื่อนไขในการปลดล็อคมันคุณจำเป็นต้องเคลียร์สเตจสุดท้ายให้สำเร็จแล้วมิวสิควิดีโอของไฟนอลฯภาคนั้นก็จะไปปรากฏให้เลือกอยู่ในโหมดเล่นเพลงอิสระ Music Stages ยกตัวอย่างหากคุณเคลียร์ภาค VII Remake ก็จะมีเพลง Hollow มาให้ได้เลือก หรือหากเคลียร์ภาค X คุณก็จะได้ปลดล็อคเพลง Suteki Da Ne ที่มีฉากซีนลากลงไปกินในน้ำ นั่นเองแถมเป็นเพลงไพเราะระดับตำนานเสียด้วยอย่าง Eyes on Me เพลงตีมหลักประจำภาค VIII ที่ตัวผมเองมีความหลังสุดประทับใจกับมัน หรือบทเพลง Melodies of Life ของภาค IX ที่หลายคนคิดถึง ทั้งคู่ต่างถูกล็อคอยู่ในชุด Digital Deluxe ซึ่งคุณต้องอัปเกรดจ่ายเพิ่มอีกพันนึงเพื่อเข้าถึงมัน นี่ยังไม่นับรวมซีซั่นพาสและเพลง DLC ที่จะตามมาในอนาคตอีกนะก็เข้าใจอยู่หรอกนะว่าเนื้อร้องญี่ปุ่นมันฟังดูคลาสสิคไพเราะกว่า แต่สำหรับบางบทเพลงอย่าง 1000 Words ในภาค X-2 คำร้องภาษาอังกฤษถือว่าทำออกมาได้ดีไม่แพ้ญี่ปุ่นเลย และเชื่อว่าสาวกไฟนอลฯทั่วทั้งโลกคงติดหูคุ้นชินกับคำร้องอังกฤษไปแล้ว ที่พูดนี่ไม่ได้จะขิงว่าเวอร์ชันไหนดีกว่ากันนะ แต่แค่อยากแนะนำว่าตัวเกมควรใส่มาให้ผู้เล่นได้เลือกทั้งสองภาษา...ในส่วนของระบบมัลติเพลย์เยอร์ เกมนี้จะรองรับทั้งแบบออฟไลน์เล่นคู่กันสองคนที่เรียกว่าซึ่งจะเป็นการเข้าเล่นเพลงเหมือนปกติเพียงแต่จะแบ่งหน้าที่กัน คนหนึ่งคอยกดตัวโน้ตที่วิ่งอยู่แถวบน ขณะที่อีกคนรับผิดชอบตัวโน้ตแถวล่างไป และสำหรับใครที่อยากวัดดวลฝีมือกับผู้เล่นคนอื่นๆทั่วโลกก็ต้องนี่เลยโหมดออนไลน์แข่งขันพร้อมกัน 4 คนที่จะให้ผู้เล่นแต่ละคนเลือกเพลงโปรดที่ตนอยากเล่นแล้วระบบจะทำการสุ่มว่ารอบนี้จะได้เล่นเพลงของใคร กติกาคือใครสะสมแต้มสกอร์ได้สูงสุดเมื่อเพลงจบก็คว้าชัยชนะไปและผลงานจะส่งผลโดยตรงต่ออันดับแรงค์ของเรารวมซีรีส์ไฟนอลฯเอาไว้มากมีหมดครบทุกภาค, จัดทัพสร้างทีมตัวละครในฝันได้อย่างอิสระเสรี, สกิลอบิลิตี้ที่แตกต่างทำให้มันลึกซึ้งกว่าเกมแนวดนตรีทั่วไป, กราฟิกสไตล์การ์ตูน SD น่ารักสดใส, บทเพลงไพเราะชวนหวนรำลึกถึงความหลัง และความยากหลากระดับใครๆก็สามารถสนุกกับมันได้การเล่นกดปุ่มเดิมๆซ้ำๆใครไม่รักจริงอาจเบื่อได้ง่าย, บังคับจ่ายซื้อชุดใหญ่หรือ DLC เพื่อเข้าถึงเพลงดังระดับตำนาน, เพลงส่วนใหญ่มีแต่คำร้องเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่น และโหมดออนไลน์ที่ไม่ต้อนรับผู้เล่นหน้าใหม่ๆ