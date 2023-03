ยืนยันหนังคนแสดง "Dead by Daylight" ผลิตโดยค่าย บลัมเฮาส์

playstationlifestyle

ล่าสุดทางบริษัทผู้จัดจำหน่าย Behaviour Interactive ได้ออกมาเปิดเผยถึงโปรเจกต์ฉบับภาพยนตร์คนแสดง ที่จะได้ค่ายหนังสยองขวัญชั้นนำอย่างและมาร่วมกันสรรค์สร้างมอบชีวิตให้กับวิดีโอเกมสุดฮิตดังกล่าวโดยประวัติของทั้งคู่ต่างไม่ธรรมดาเนื่องจากทาง Atomic Monster เป็นสตูดิโอผู้อยู่เบื้องหลังภาพยนตร์ Annabelle, The Conjuring, The Nun, Mortal Kombat ฉบับปี 2021 และ Malignant ส่วนทาง Blumhouse เองก็ขึ้นชื่อเรื่องหนังแนวหลอนๆอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น Paranormal Activity, Insidious, Halloween หรือ Get Out ล้วนต่างเป็นผลงานของพวกเขาทั้งสิ้นรองประธานฝ่ายบริหารแห่ง Behaviour Interactive กล่าวในช่วงแถลงข่าวว่า พวกเขารู้สึกเป็นเกียรติและตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่ได้ร่วมงานกับสองสตูดิโอภาพยนตร์ระดับแถวหน้า เพื่อขยายจักรวาล Dead by Daylight ให้เติบโตก้าวไกลออกไปซีอีโอผู้ร่วมก่อตั้งค่ายหนัง Atomic Monster เชื่อว่าเกม Dead by Daylight นั้นได้มอบจดหมายรักสู่โลกสยองขวัญและเหมาะสมลงตัวเป็นอย่างยิ่งสำหรับการดัดแปลงสู่โลกภาพยนตร์ พร้อมกล่าวยอมรับว่าตนและทีมงานต่างก็เป็นแฟนตัวยงของเกมมัลติเพลย์เยอร์สุดหลอนนี้เช่นเดียวกัน