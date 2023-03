"Mario + Rabbids Sparks of Hope" เปิดตัวเดโมฟรีและ DLC ชุดแรก พร้อมให้เล่นแล้ววันนี้!

ผู้เล่นสามารถทดลองเล่น Mario + Rabbids Sparks of Hope ฟรีผ่านทาง Nintendo eShop ได้แล้ววันนี้ ในเดโมผู้เล่นสามารถเล่นบทนำทั้งหมดของเกม จนถึงดาวเคราะห์ดวงแรก สำรวจเบค่อนบีช ปลดล็อคความลับ และต่อสู้กับสมุนชั่วร้ายของดาร์กเมส โดยมีเนื้อหารวม ๆ ประมาณสองชั่วโมงเนื้อหาเสริมชุดแรกนำเสนอโหมดเกมรูปแบบใหม่ที่ผู้เล่นจะต้องต่อสู้เพื่อไต่หอคอยขึ้นไปให้ถึงชั้นบนสุด โดยเริ่มต้นด้วยฮีโร่ 4 คน และสปาร์กที่มีให้เลือกแบบสุ่ม ผู้เล่นจะต้องสร้างและอัปเกรดทีมตลอดการเดินทาง วางแผนและปรับกลยุทธ์ เพื่อเอาชนะศัตรูให้ได้ในทุกฉากเมื่อผู้เล่นเอาชนะศัตรูในชั้นสุดท้ายจะปลดล็อคการสำรวจครั้งใหม่ โดยสามารถกลับมาท้าทายหอคอยได้อีกครั้งในระดับความยากที่สูงขึ้น เพื่อรับรางวัลของตกแต่งใหม่ ๆ มากมาย เป็นโหมดเกมที่สามารถเข้าถึงได้ทั้งผู้เล่นใหม่และผู้ที่ชื่นชอบวางแผนการรบโดยเฉพาะMario + Rabbids Sparks of Hope วางจำหน่ายแล้วบน Nintendo Switch โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น ได้แก่ สแตนดาร์ด (ตัวเกมหลัก) และโกลด์ (ตัวเกมหลักพร้อมซีซันพาส) สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าเล่น The Tower of Doooom แต่ยังไม่มีซีซันพาส สามารถซื้อซีซันพาสเพิ่มเติมได้ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nintendo.com/store/products/mario-plus-rabbids-sparks-of-hope-switch/