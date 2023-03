ศึกอีสปอร์ต Gaming Nation Valorant Championship S2 เปิดรับสมัครแล้ว!

Gaming Nation Valorant Thailand Championship Season2 เป็นการแข่งขันที่เปิดโอกาสให้กับเกมเมอร์ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นมือสมัครเล่นหรือมืออาชีพ ก็สามารถสมัครเข้าร่วมแข่งขันเพื่อคว้าชัยเวทีการแข่งขันอีสปอร์ตสุดยิ่งใหญ่ พร้อมปูทางสู่การเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตเต็มตัวสำหรับเกมเมอร์ที่สนใจสามารถสมัครเข้าแข่งขันได้ที่ https://rb.gy/zuxqe1 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 12 มีนาคม 2566 รับสมัครเพียง 64 ทีมเท่านั้น พร้อมปะทะ 8 ทีมตัวตึงของไทย ได้แก่ Sharper Esport, XERXIA, FW Esports, Attack All Around, Team NKT, Gelida Esports, Thailand Attitude และ MiTH แชมป์ของซีซันแรกที่กลับมาป้องกันแชมป์อีกครั้งสำหรับแฟน ๆ อีสปอร์ตสามารถรับชมถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ที่แฟนเพจ ใครเห็นก็ว่าเกม By dtac เริ่ม 23 มีนาคม 2566 พร้อมกิจกรรมแจกคูปองส่วนลดเติมเกมในเครือ Riot ตลอดการถ่ายทอดสด