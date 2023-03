นักวิทย์ผจญเอเลี่ยน "Scars Above" วางจำหน่ายแล้ว!

"Scars Above" เป็นเกมแอ็คชันมุมมองบุคคลที่สาม ว่าด้วยของทีมนักวิทยาศาสตร์ SCAR (The Sentient Contact Assessment and Response) ที่ต้องออกไปสำรวจ Metahedron สิ่งก่อสร้างปริศนาขนาดมหึมาที่โคจรอยู่รอบโลก ภายหลังจากที่เข้าไปใกล้ ทุกคนในทีมถูกพาข้ามมิติไปยังดาวที่ไม่รู้จัก ซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตสุดอันตรายผู้เล่นจะได้สวมบทเป็น Kate Ward หนึ่งในสมาชิกทีม SCAR ที่พลัดหลงเพียงลำพัง จึงต้องออกตามหาลูกทีมที่หายตัวไป ตัวเกมมีระบบต่อสู้ทั้งแบบระยะประชิดและระยะไกล เมื่อผู้เล่นกำจัดศัตรูได้จะสามารถใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ของ Kate ในการวิจัยเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรม ค้นหาจุดอ่อน จนถึงการปลดล็อคสกิล และความรู้ในการสร้างไอเทมใหม่ ๆ ได้ภายในเกมจะมีแผนที่มากมายที่สภายแวดล้อมแตกต่างกัน เช่น ป่าดงดิบ หุบเขา ทุ่งน้ำแข็ง ถ้ำใต้ดิน ฯลฯ ซึ่งแต่ละสถานที่จะมีสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ต่าง ๆ ให้ผู้เล่นได้สำรวจ และต่อสู้เพื่อเอาตัวรอด"Scars Above" วางจำหน่ายแล้วบนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One และ PC ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/scarsabove/