Nvidia ปล่อยลูกเล่น AI อัพภาพยูทิวบ์-เน็ตฟลิกซ์เป็น 4K

ลูกเล่นดังกล่าวมีชื่อเรียกว่า RTX Video Super Resolution (RTX VSR) เคยเปิดใช้งานบนอุปกรณ์ Sheild TV และเพิ่งแปลงมาลง PC ที่ติดตั้งกราฟิกการ์ดตระกูล RTX ซึ่งมีหน่วยประมวลผล AI เฉพาะในตัวการ์ดที่รองรับจะเริ่มจากซีรีส์ RTX 30 และ RTX 40 ก่อน ขณะที่ตัวเก่า RTX 20 คาดว่าจะตามมาภายหลัง ต้องอัพเดตไดร์เวอร์ใหม่ GeForce 531.18 แล้วเข้าไปที่ NVIDIA control panel ตั้งค่าเปิดปิดเอง โดยมีรายงานจากผู้ใช้ว่าการ์ดจะทำงานเรียลไทม์กินไฟเพิ่มพอสมควรคล้ายกับการเล่นเกมการดูวีดีโอผ่านเว็บจะต้องเป็นบราวเซอร์ Chrome หรือ Edge รุ่นล่าสุด สามารถอัพความละเอียดภาพบน Twitch, YouTube หรือ Netflix จากต้นฉบับเดิมขึ้นไปสูงสุดถึง 4K ขึ้นอยู่ประสิทธิภาพการ์ด ทำให้คลิปเก่าหลายปีที่ดูมัวๆ กลายเป็นแบบคมชัดได้ตามปกติ ผู้ใช้บริการสตรีมมิง Netflix จะต้องจ่ายแพคเกจราคาแพงขึ้นหากต้องการความละเอียดถึง 4Kนอกเหนือจากลูกเล่นวีดีโอ การอัพเดตเดียวกันนี้ยังปรับปรุงการตั้งค่าและแสดงผลของเกมใหม่ๆ ด้วย อย่างเช่น Atomic Heart, Company of Heroes 3, Hogwarts Legacy และSons Of The Forest สามารถกดปุ่มเดียวได้ภาพลื่นไหลทันที