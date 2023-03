ทีมสร้าง "The Last of Us Online" กำลังวุ่นกับงานสุดหินที่เรียกว่า "ประตู"

Working on doors in our current game and yes, @MaksZhuravlov was wrong unfortunately. https://t.co/Oibg8SKrqx — Vinit Agarwal (@vinixkun) February 27, 2023

หากพูดถึงระบบลูกเล่นกลไกที่เหล่าทีมพัฒนาเกมทุกรายพยายามหลีกเลี่ยงไม่อยากข้องเกี่ยวกับมัน หนึ่งในนั้นต้องมีชื่อของติดอยู่ในลิสต์บัญชีดำด้วย เพราะมันไม่ใช่แค่แอนิเมชั่นการเปิด-ปิดเท่านั้น แต่ยังพัวพันเกี่ยวกับเรื่องของฟิสิกส์และเงื่อนไขสถานการณ์ต่างๆมากมายที่อาจส่งผลทำให้เกมพังเล่นไม่ได้เลยหากทำมันออกมาไม่ดี ดังนั้นเราจึงมักเห็นหลายๆเกมหาทางออกด้วยวิธีทำมันเป็นช่องสี่เหลี่ยมโล่งๆ เปิดประตูอ้าค้างไว้ตลอด หรือทำเป็นบานเลื่อนอัตโนมัติแบบร้านสะดวกซื้อไปเลยเพื่อตัดปัญหา แต่นั่นไม่ใช่วิธีการของสตูดิโอ Naughty Dogเมื่อล่าสุดหัวหน้าทีมแอนิเมเตอร์ของเกม The Last of Us 2 ได้ออกมาทวีตย้อนหักล้างคำพูดของตนในอดีตที่เคยบอกว่า ทีมงาน Naughty Dog ได้เสร็จสิ้นกระบวนการสร้างสรรค์ Door Animations สุดลำบากยากเย็นไปแล้วเรียบร้อย และพร้อมที่จะหยิบมันมารียูสใช้ซ้ำวนไปตลอด แต่ทว่าสิ่งที่เขาเคยคิดมันผิดเมื่อ ณ ปัจจุบันเขาต้องเสียเวลากลับมาทุ่มเทเหนื่อยกับมันอีกครั้งจากคลิปวิดีโอที่เจ้าตัวแนบมาในโพสต์ แสดงให้เห็นถึงกระบวนการดีไซน์ออกแบบรูปแบบใหม่ๆโดยใช้ตัวละครเอกสาว เอลลี่ มาเป็นนางแบบทดสอบท่าทางการเปิดประตูต่างๆ ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบเปลี่ยนไปตามการดันทิศทางอนาล็อกซ้ายของผู้เล่นทั้งการเปิดประตูแล้ววิ่งไปด้านหน้า เปิดแล้วยืนหยุดนิ่งกับที่ เปิดแล้วเบี่ยงตัวไปทางซ้าย-ขวา เปิดแล้วถอยหลังหนีทันที หรือกระทั่งแค่เปิดเช็คดูเฉยๆทีละบานแน่นอนว่าแอนิเมชั่นท่าทางการเปิดประตูใหม่ๆเหล่านี้ ย่อมเปิดโอกาสให้ผู้เล่นมีออพชั่นทางเลือกเพิ่มเติมในการเผชิญหน้ากับศัตรูหรือผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามภายในเกม The Last of Us Online ที่มีกลยุทธ์แทคติกเป็นกุญแจสำคัญสู่ชัยชนะ ซึ่งภายหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปทางเกมไดเร็กเตอร์ผู้มีส่วนร่วมกับโปรเจกต์ก็ได้ออกมายืนยันอีกเสียงว่า Zhuravlov เขาคิดผิดไปจริงๆ