ไมโครซอฟต์เซ็นสัญญา "Call of Duty" ลงนินเทนโด 10 ปี

ปัจจุบัน ดีลซื้อกิจการครั้งนี้ก็กำลังเผชิญปัญหาถูกคัดค้านจากหน่วยงานการค้าในสหรัฐและยุโรป เกรงว่าไมโครซอฟต์จะมีพฤติกรรมผูกขาดนำเกมลงเฉพาะแพลตฟอร์มตนเอง โดยเจาะจงที่เกมยิงทหาร Call of Duty เป็นประเด็นหลักทางไมโครซอฟต์เผยว่าพวกเขาเจรจาและลงนามสัญญา 10 ปีกับนินเทนโดแบบมีผลทางกฎหมาย โดยผู้เล่นจะได้สัมผัสเกมซีรีส์นี้ในวันเดียวกับ Xbox มีเนื้อหาลูกเล่นต่างๆ เท่ากันหมด เพิ่มทางเลือกและการแข่งขันในตลาดวีดีโอเกมก่อนหน้านี้ ฝั่งโซนีเพลย์สเตชันคู่แข่งอีกรายก็ได้รับข้อเสนอลักษณะคล้ายกันไปแล้ว เป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาให้ดีลซื้อกิจการผ่านการรับรองในหลายประเทศสำหรับซีรีส์ Call of Duty ในขณะนี้ก็จะมีหลากหลายเวอร์ชัน ทั้งภาคหลักที่วางจำหน่ายปกติบนคอนโซล PC อย่างเช่น Vangurad หรือ Modern Warfare 2 กับอีกภาคเล่นฟรี Warzone แนวแบทเทิลรอยัลที่ขยายฐานไปลงสมาร์ตโฟนด้วยอย่างไรก็ตาม เครื่องเกมของค่ายนินเทนโดก็มีประสิทธิภาพต่างจากรายอื่นในตลาดเน้นจุดขายคนละแบบ ทำให้ซีรีส์ Call of Duty ไม่สามารถแปลงมาลงได้ ถือเป็นเรื่องปกติในช่วงหลายปีที่ผ่านมา