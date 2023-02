เกมสร้างเมือง "The Settlers: New Allies" วางจำหน่ายบนพีซีแล้ววันนี้

"The Settlers: New Allies" พัฒนาโดย Ubisoft Düsseldorf เป็นภาคใหม่ที่ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยมากขึ้น โดยผสมผสานโครงสร้างอันลึกซึ้งและเกมเพลย์เชิงเศรษฐศาสตร์ พร้อมด้วยการต่อสู้วางแผนแบบเรียลไทม์เข้าไว้ด้วยกัน เริ่มต้นจากเหล่าผู้ตั้งรกรากกลุ่มเล็ก ๆ ผู้เล่นจะต้องออกสำรวจสภาพแวดล้อม ก่อร่างสร้างชุมชนและบริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อดึงดูดผู้ตั้งรกรากหน้าใหม่ ๆ รวมถึงกำลังพลเพื่อปกป้องแผ่นดินของตนเอง ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับเศรษฐกิจและอัปเกรดกำลังพลคือสิ่งสำคัญที่จะทำให้กองทัพแข็งแกร่งและเอาชนะคู่ปรับได้ตัวเกมจะประกอบไปด้วยสามโหมดหลัก ได้แก่ที่จะทำให้ผู้เล่นได้ดื่มด่ำไปกับโลกของเดอะ เซ็ตต์เลอร์สในฐานะของเอลาริ (Elari) กลุ่มชนที่สถานการณ์บีบให้พวกเขาต้องออกจากบ้านเกิดแล้วมองหาบ้านหลังใหม่ พวกเขาจะได้พบกับความท้าทายมากมายในการเดินทาง ในยามที่มาตั้งรกรากบนผืนดินที่ไม่รู้จักเพื่อขยายชุมชนของตน พวกเขาจะต้องเจอทั้งกลุ่มโจรอันไร้ปรานีไปจนถึงการพบกับผู้คนและวัฒนธรรมดั้งเดิมบนดินแดนแห่งนี้ผู้เล่นจะได้พบกับการต่อสู้อันตื่นเต้นในแบบเดี่ยว vs. AI, โคออป vs. AI หรือแบบ PvP ที่เล่นได้สูงสุดแปดผู้เล่น โดยเลือกได้จากขุมกำลังที่ต่างกันสามกลุ่ม ซึ่งต่างก็มีความแข็งแกร่งและยูนิตเฉพาะตัวผู้เล่นจะได้ทดสอบความสามารถและทักษะกลยุทธ์ของตนเอง โดยการเผชิญหน้ากับ AI ในความท้าทายที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ซึ่งมีการปรับแต่งเงื่อนไขที่หลากหลายด้วยขุมพลังสโนว์ดรอป (Snowdrop) ของ Ubisoft โลกแฟนตาซียุคกลางอันเต็มไปด้วยชีวิตชีวาของ "The Settlers: New Allies" จะมอบสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยสีสันและอนิเมชันที่เต็มไปด้วยรายละเอียด พร้อมด้วยฉากที่แตกต่างกัน 13 ฉาก"The Settlers: New Allies" จะวางจำหน่ายโดยแบ่งเป็นสองเอดิชัน ได้แก่ สแตนดาร์ด เอดิชัน ที่จะเป็นตัวเกมหลักอย่างเดียว และดีลักซ์ เอดิชัน ที่ประกอบไปด้วยตัวเกมหลัก แพ็กดีลักซ์ (เนื้อหาดิจิทัลในเกม, อาร์ตบุกแบบดิจิทัลและซาวด์แทร็ก) และยังมีแพ็กเอ็กซ์พลอเรอร์ (เนื้อหาดิจิทัลในเกม)นอกจากนั้นแล้ว Ubisoft ยังได้ประกาศว่า "The Settlers: New Allies" จะวางจำหน่าย Xbox One (อัปเกรดฟรี Xbox Series X|S), PlayStation 4 (อัปเกรดฟรี PlayStation 5), และ Nintendo Switch ในวันที่ 23 มีนาคมนี้ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของแฟรนไชส์ที่วางจำหน่ายบนคอนโซล และยังรองรับระบบครอสเพลย์เชื่อมต่อความก้าวหน้าร่วมกันทุกแพลตฟอร์ม สามารถสั่งซื้อล่วงหน้าได้แล้ววันนี้