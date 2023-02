"PUBG Mobile" โปรลีกโฉมใหม่ 2023 PMPL TH Spring พร้อมเปิดศึกแล้ววันนี้!

โดยในครั้งนี้ ได้มีทั้งทีมสุดเก๋าและทีมหน้าใหม่เข้ามาประชันกันอย่างดุเดือด โดยทั้ง 20 ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน 2023 PMPL TH Spring มีรายชื่อดังต่อไปนี้- The Infinity- FaZe Clan- Buriram United Esports- Vampire Esports- TEM Entertainment- Bacon Time- VALDUS Esports- Chillz Esports- Sharper Esport- Four Angry Birds- ONICHI ESPORT- Fast9 Esports- 47Gaming- King of Gamers Club- MS Chonburi- HAIL Esports- BERMUDA ESPORT- XERXIA- Esports Wala- ETN esports gamingนอกจากบรรดาทีมหน้าใหม่ที่อยากจะเข้ามาท้าทายบัลลังก์ของแชมป์เก่าอย่าง The Infinity แล้ว ภายในฤดูกาลนี้ก็ยังมีกฎการนับคะแนนใหม่ที่ถูกนำมาใช้อย่าง 10 Points System ถูกนำมาใช้ในการแข่งขันอีกด้วยโดยกฎการนับคะแนนนี้จะถูกปรับเป็นทีมอันดับที่ 1 ได้ 10 คะแนนทีมอันดับที่ 2 ได้ 6 คะแนนทีมอันดับที่ 3 ได้ 5 คะแนนทีมอันดับที่ 4 ได้ 4 คะแนนทีมอันดับที่ 5 ได้ 3 คะแนนทีมอันดับที่ 6 ได้ 2 คะแนนทีมอันดับที่ 7-8 ได้ 1 คะแนนทีมอันดับที่ 9-16 ได้ 0 คะแนนถึงคะแนนที่ได้จากลำดับในแต่ละแมตช์จะเข้มงวดมากขึ้น แต่ไม่ก็ต้องเป็นห่วงว่าการแข่งขันจะออกมาน่าเบื่อ เพราะระบบบวกแต้มจากการสังหารยังคงมีอยู่เช่นเดิม โดยทุก ๆ การสังหารจะบวก 1 แต้มให้กับทีมที่สามารถเก็บคิลได้ เพราะฉะนั้น ไม่ว่าแต่ละทีมจะถนัดเล่นสไตล์ไหน ก็สามารถเก็บแต้มไปได้อย่างแน่นอนอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือ ระบบการแบ่งกลุ่มแบบใหม่ ที่ทำให้การแข่งขันมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยในสัปดาห์แรกของการแข่งขัน จะเป็นการจับสลากแบ่งกลุ่มก่อน โดยจะเป็นการจัดทั้ง 20 ทีม ลงใน 5 กลุ่ม ไล่ไปตั้งแต่ A, B, C, D และ Eส่วนในสัปดาห์ที่ 2 การแบ่งทีมตามกลุ่มจะถูกแบ่งตามลำดับจากในสัปดาห์แรกโดยทีมที่ได้อันดับที่ 1,10, 11 และ 20 จะถูกจัดอยู่ในกลุ่ม Aทีมที่ได้อันดับที่ 2, 9, 12 และ 19 จะถูกจัดอยู่ในกลุ่ม Bทีมที่ได้อันดับที่ 3, 8, 13 และ 18 จะถูกจัดอยู่ในกลุ่ม Cทีมที่ได้อันดับที่ 4, 7, 14 และ 17 จะถูกจัดอยู่ในกลุ่ม Dทีมที่ได้อันดับที่ 5, 6, 15 และ 16 จะถูกจัดอยู่ในกลุ่ม Eและในทุก ๆ แมตช์จะต้องมีทีมจากทั้ง 4 กลุ่มเข้าร่วมด้วย ซึ่งจะทำให้การปะทะกัน และการเตรียมแผนรับมือมีความหลากหลาย และดูสนุกมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนนอกจากความน่าสนใจของรูปแบบการแข่งขันที่เปลี่ยนไปแล้ว ภายในฤดูกาลนี้ก็ยังมีการโยกย้ายทีมของบรรดานักกีฬาที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยอีกด้วย โดยอดีตดาวเด่นอย่าง Noozy และ TonyK ได้ออกจากอ้อมอกของทีมเดิมที่อยู่กันมาหลายซีซัน หันไปซบ Vampire Esports แทนที่ ซึ่งในการเปิดตัวทั้งสองคนในช่วงที่ผ่านมา ก็ได้เรียกเสียงฮือฮาจากบรรดาแฟนคลับของทีมผีดูดเลือดทีมนี้ได้เป็นอย่างดีรวมไปถึงทางด้านปราสาทสายฟ้าอย่าง Buriram United Esports ที่ในปี 2022 ทำผลงานไว้ได้อย่างยอดเยี่ยม แม้จะเต็มไปด้วยผู้เล่นหน้าใหม่ถึง 3 คนก็ตาม ในฤดูกาลนี้พวกเขาได้ปล่อย TIGERx และ cSkyOnly ออกไป พร้อมกับดึง CONCEPT หนึ่งในผู้เล่นมากฝีมือเข้ามาเสริมทัพ หวังที่จะผลักดันผลงานจากปีก่อนให้สูงยิ่งขึ้นและทางฝั่งของ The Infinity ที่เพิ่งจะเสีย Noozy ไป แต่ทางด้านแชมป์เก่าของเราก็ไม่ได้นิ่งดูดายแต่อย่างใด เพราะพวกเขาได้รีบดึง BEER11 อดีตผู้เล่นของ FaZe Clan เข้ามาอุดรอยรั่ว พร้อมที่จะเดินหน้า รักษาอันดับที่ 1 ในฤดูกาลนี้อย่างต่อเนื่องร่วมรับชมการแข่งขัน 2023 PMPL TH Spring ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ ไปจนถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถ่ายทอดสดทุกวัน พุธ-อาทิตย์ เวลา 17:30 น. เป็นต้นไป โดยสามารถรับชมได้ไม่ว่าจะเป็นช่องทางFacebook: PUBG MOBILE Youtube: PUBG MOBILE Thailand Tiktok: pubgmobilethailand